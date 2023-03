Lazio-Roma: non si placano le polemiche post derby, con Claudio Lotito che lancia altre frecciate verso il tecnico della Roma José Mourinho

Il derby di Roma si è concluso con l’ennesimo disastro di Roger Ibanez che, per il terzo derby consecutivo, commette l’errore che costa la partita ai giallorossi. La settimana che ha portato al match non è stata semplice per entrambe le squadre, con la Lazio che veniva dalla pesante eliminazione in Conference League contro l’Az, e la Roma che dopo la sconfitta contro il Sassuolo era reduce da una durissima trasferta a San Sebastien contro la Real Sociedad.

I biancocelesti però hanno fatto a meno del loro giocatore simbolo, ovvero Ciro Immobile, fattore che a quanto pare porta fortuna ai laziali, che anche all’andata nonostante l’assenza del loro bomber sono riusciti ad imporsi sugli eterni rivali.

È stata anche una delle partite più tese degli ultimi tempi, sin da prima del fischio iniziale infatti si registravano tensioni tra alcuni tifosi fuori lo stadio, con un ripetuto lancio di materiale esplosivo da parte dei supporter di entrambe le parti. Questo clima ha accompagnato anche squadre nel rettangolo di gioco, come testimoniano i molti gialli e le tante “risse” sfiorate durante il match.

Anche nel post partita i toni non si sono placati, e Claudio Lotito ha ribadito ai microfoni di Radio Rai la sua posizione nei confronti dell’allenatore della Roma.

Lazio-Roma, derby senza fine: parla Lotito, Mourinho ancora nel mirino

Nessuna partita tra Roma e Lazio termina veramente dopo i 90 minuti. A seguito del fischio finale sfottò e polemiche si susseguono almeno nella settimana a venire, soprattutto quando succedono episodi al limite, come appunto dopo il triplice segnale dell’arbitro, quando la tensione è scoppiata tra i giocatori in campo.

Grande protagonista, senza nemmeno essere presente, è come sempre José Mourinho, che aveva infiammato il prepartita con le sue dichiarazioni a seguito dell’eliminazione dalla Conference della Lazio per mano degli olandesi dell’Az.

Proprio contro il portoghese è arrivato a parlare addirittura Claudio Lotito, di seguito le sue dichiarazioni:

“Con Mourinho non ci siamo dati nessuna mano perché io non ho discusso con nessuno, è un problema di ruoli che vanno rispettati. La partita era Lazio-Roma, la Roma era ospitata. È come se lei a casa sua arriva un ospite e si comporta in una certa maniera. Ho festeggiato il derby come tutti gli altri momenti, le partite si vincono e si perdono, ma c’è grande soddisfazione azione della squadra e sostegno dei tifosi. Io tifoso della Roma? No, è una voce falsa messa in giro per screditarmi, io sono laziale da quando avevo 5 anni”.