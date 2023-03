Lazio-Roma, rissa finale e nuove sanzioni: la decisione del Giudice sportivo

Lazio-Roma, la decisione del Giudice Sportivo ha una data. Ecco le possibili ripercussioni dopo gli eventi successivi al triplice fischio del derby.

Quest’ultimo è stato contraddistinto, come suo solito, da una serie emozioni e situazioni certamente di non snobbabile importanza, in grado di infiammare una città per novanta minuti e anche più. Se sulla sponda biancoceleste c’è ovviamente gioia ed entusiasmo per una doppia imposizione mancante da più di una decade, sull’altra sponda capitolina c’è certamente rammarico e frustrazione per l’andamento di una gara che, al di là dell’episodio di Ibanez, ha permesso comunque di registrare qualche nota di colore.

Certo, provare a trovare i lati positivi dopo un periodo di campionato tutt’altro che felice resta cosa difficile, a maggior ragione se quest’ennesimo passo falso avviene in una stracittadina persa episodicamente come all’andata e contraddistinta da un ormai purtroppo abitudinario errore di un giocatore catalogabile certamente tra i più affidabili dello scacchiere giallorosso.

Nella Capitale, adesso, il derby tra Mourinho e Sarri continuerà a rappresentare un motivo di discussione e interesse, anche alla luce di una pausa delle Nazionali che impedirà di pesare ai prossimi impegni ma anche dei diversi eventi verificatisi dopo il triplice fischio che continueranno ad essere oggetto di attenzione.

Lazio-Roma, parapiglia finale e caso Lotito-Mourinho: a cosa si andrà incontro?

Al di là del rammarico per la sconfitta, a fare rumore sono state anche le immagini non felicissime restituiteci dopo il triplice fischio, caratterizzate dal raggiungimento del punto più alto di un nervosismo che era stato più volte già palesato in campo da protagonisti giallorossi o biancocelesti.

In un parapiglia che aveva già dato qualche avvisaglia con Pedro nel corso del primo tempo e che ha ricordato anche la rissa tar Rui Patricio e Radu all’andata, va evidenziato come la rissa finale abbia acuito le difficoltà a livello tecnico per Mourinho, costretto adesso a rinunciare, oltre che a Ibanez, anche a Cristante, espulso insieme a Marusic nei moment successivi al termine della partita.

Questa parentesi è poi proseguita anche negli spogliatoi, con coinvolgimento di Lotito e Mourinho e resoconti anche bizzarri che ci hanno restituito ulteriormente consapevolezza nel grande nervosismo caratterizzante il derby di ieri. A tal proposito, c’è curiosità e attesa per le possibili ripercussioni legate agli eventi di ieri.

Su tale fronte, La Gazzetta dello Sport osserva come il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea stia ponderando in questa fase la strada da seguire dopo i resoconti degli ispettori federali. Almeno fino a questo momento, non sembrano esserci i presupposti per assistere a grandi novità, dal momento che non sono stati rinvenuti comportamenti meritanti la squalifica. Anche Mourinho e Lotito vanno incontro ad un’esenzione di colpa, dal momento che la stessa squalifica di José risultava defunta dopo il triplice fischio.

Questo significa nello specifico che Mourinho era autorizzato a presenziare nello spogliatoio e, più in generale, che non ci sarà bisogno di alcuna apertura di inchiesta per i fatti di cui detto, relazionati e visionati anzitempo dal Procuratore Federale Giuseppe Chiné.