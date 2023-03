Roma-Juventus, telenovela (in)finita: scacco matto Simeone

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid fa sul serio: Simeone in pressing, così spariglia le carte. I Colchoneros spaventano anche la Juventus.

Archiviata la sconfitta nel derby, per la Roma di José Mourinho è arrivato il tempo di ricaricare le batterie sia da un punto di vista fisico che mentale. Il doppio impegno campionato-Europa League ha inevitabilmente tolto energie importanti alla compagine giallorossa, che dopo la sosta sarà attesa da un vero e proprio tour de force.

Un banco di prova importante, che i capitolini dovranno affrontare in relativa emergenza. Tra squalifiche ed infortuni, infatti, lo “Special One” conta di recuperare qualche pedina importante a stretto giro di posta. Proiettando lo sguardo a quelle che potrebbero essere le prossime mosse di mercato della Roma, intanto, ci sono delle novità su cui porre l’accento. In più di una circostanza è stato messo in evidenza il fatto che i giallorossi, tra i tanti obiettivi inseriti nella lista dei desideri, stiano sondando anche la situazione legata agli esterni.

Soprattutto per la fascia destra: laddove dovessero arrivare offerte di un certo tipo per Karsdorp, infatti, il GM della Roma non potrebbe non prenderle in considerazione. Fari puntati, però, anche sull’out mancino. Spinazzola si sta rendendo protagonista di prestazioni piuttosto convincenti e Mou punta molto sull’ex laterale della Juve. Laddove però dovessero materializzarsi occasioni intriganti, i giallorossi non potrebbero non prenderla in considerazione.

Calciomercato Roma, l’Atletico fa sul serio per Grimaldo: adesso cambia tutto

Uno dei nomi sondati dalla Roma è quello di Alex Grimaldo. Legato al Benfica da un contratto in scadenza nel 2023, l’esterno sinistro delle “Aquile” è finito al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato. Fino a poche settimane si pensava che per l’addio di Grimaldo al Benfica fosse ormai questione di tempo. In realtà i passi in avanti compiuti dal club lusitano per il possibile rinnovo hanno stravolto gli scenari. La telenovela potrebbe però ulteriormente infittirsi.

Accostato – tra le altre – anche a Juventus, Inter, Milan, Napoli, Barcellona, Wolverhampton e Leeds – su Grimaldo sarebbe piombato con prepotenza anche l’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da El Desmarque, infatti, i Colchoneros, su input proprio di Simeone, sarebbero pronti a sparigliare le carte. Il club iberico avrebbe individuato in Grimaldo il rinforzo ideale con cui rinforzare un reparto che negli ultimi anni ha evidenziato qualche carenza strutturale.