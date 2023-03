Ultim’ora Conte, bomba dall’Inghilterra: esonero e accordo in settimana

Calciomercato Roma, addio Conte e weekend fatale per il suo futuro. Arriva la decisione fermissima per l’addio nei prossimi giorni, ecco cosa sta succedendo.

Questo periodo immediatamente precedente alla pausa per le Nazionali non è stato certamente tra i più felici in casa giallorossa, laddove si sono registrate emozioni di diversa natura, causate da un insieme di eventi di non poca importanza che potrebbero avere un certo impatto anche ai fini dei responsi di fine anno per i giallorossi e non solo.

Dopo aver palesato segnali di crescita e serenità, questi ultimi due mesi si sono contraddistinti, sovente, per inattese cadute. I due esempi con la Cremonese e quello del Sassuolo rappresenterebbero forse inutili pleonasmi, necessari però per far capire come tante occasioni siano state sprecate fino a questo momento per provare a centrare alcuni degli obiettivi imposti dai Friedkin a inizio percorso. La triste ciliegina sulla torta è stata certamente l’episodica vittoria della Lazio nel derby, entrata quasi nella storia, alla luce degli undici anni di distacco rispetto all’ultima stagione in cui la sponda biancoceleste sia riuscita ad avere ragione di quella giallorossa.

Non ha però adesso senso rimuginare sul passato. Piuttosto, è giusto fare i conti con quest’ultimo, ai fini di assumere consapevolezza dei propri errori e, al contempo, cercare di tracciare un sentiero che conduca nuovamente agli importanti livelli di una volta. Il tempo è ancora a disposizione da parte degli uomini di Mourinho, consci però di avere sempre meno margini di errore alla luce della prossimità della conclusione del campionato.

Conte-Tottenham, è finita: separazione in corso

A fine anno, poi, sarà certamente tempo di valutazioni, destinate ad abbracciare certamente anche il futuro di un José Mourinho sul quale non c’è ancora chiarezza. Senza ritornare sui tanti momenti in cui l’allenatore abbia per certi versi spaventato quella ampia porzione di pazza ancora anelante ad una sua permanenza, si evidenzi in questa sede come in estate non pochi cambiamenti potrebbero abbracciare proprio numerose panchine europee.

Consequenziale, ovviamente, l’ingerenza anche nei piani giallorossi, in nome di questa ancora incerta situazione di cui appena detto. In particolar modo, non solo in casa Roma, sembra destinata a fare molto rumore la posizione di Antonio Conte, ingaggiato dal Chelsea per provare (a questo punto, invano) a cambiare mentalità e status di un club e di una dimensione da lui stesso criticate lo scorso sabato.

La sviolinata di cui dettovi qualche giorno fa ha avuto un’eco praticamente globale e rappresenta ad oggi l’acme di una situazione di esasperazione all’interno di un rapporto rivelatosi alla fine meno felice di quanto inizialmente ci si aspettasse. Su tal fronte, non sfigga l’esclusiva del The Telegraph, secondo la quale Antonio Conte e gli Spurs si separeranno nel corso di questa settimana.

Al di là delle ripercussioni in casa Tottenham, certamente tale vicenda impatterà in modo veemente anche sulle valutazioni, le strategie e le speranze di tanti altri club- Questo con la consapevolezza di poter adesso ambire ad un grande personaggio e uomo di calcio, con tutti gli oneri che però ne derivano.