Serie A, arriva l’ufficialità sulle date e gli orari delle future partite della Roma di Mourinho: ecco tutte le info sui prossimi match

Il calendario di Serie A, almeno per quanto riguarda l’andata, non ha regalato molte gioie alla Roma. Il momento forse più duro della stagione dovrebbe essere passato, ma purtroppo non è mai detta l’ultima parola. Difficile comunque ripetere quanto fatto nel mese di marzo, quando i giallorossi hanno dovuto affrontare un vero e proprio tour de force tra campionato ed Europa League.

Prima della doppia sfida contro la Sociedad, intervallata dalla ostica partita casalinga contro il Sassuolo, la Roma aveva infatti affrontato la Juventus, riuscendo ad uscire dal campo con i 3 punti. Tuttavia la gioia non è durata molto, soprattutto in campionato, dove la Roma ha faticato e non poco, perdendo appunto con il Sassuolo e la stracittadina di domenica contro la Lazio.

Sarà necessario un cambio di marcia se si vuole centrare l’obbiettivo quarto posto, traguardo fondamentale per la crescita non solo economica del club, obbiettivo che non può che passare dal campionato vista la difficoltà della competizione europea.

Ecco perché bisognerà concentrarsi e superare i limiti, per cercare di ottenere il massimo risultato da qui in avanti, soprattutto perché le sfide diventeranno sempre più difficili, come dimostra il futuro calendario della Serie A, da poco reso ufficiale.

Anticipi e posticipi Serie A, UFFICIALE: il nuovo calendario della Roma

La Lega di Serie A ha reso note le date e gli orari delle gare di Serie A della seconda metà di aprile, mese che sarà cruciale per le sorti della stagione della Roma, sia in chiave Europa League che in ottica quarto posto.

Si parte con la trentesima giornata, in data 16/04 in cui all’Olimpico andrà in scena alle 18 Roma-Udinese, per poi proseguire con Atalanta-Roma, che si giocherà nel posticipo lunedì 24/04 alle 20:45.

L’ultima gara del mese di aprile vedrà i giallorossi in campo contro il Milan di Pioli, sabato 29 marzo alle 18, in quello che molto probabilmente sarà uno dei match che chiarirà il futuro (in ottica classifica) del club.

Due sfide delicatissime quelle contro Atalanta e Milan, una a soli 5 giorni di distanza dall’altra, senza contare che se la Roma dovesse superare il turno in Europa avrebbe anche le delicatissimi match valevoli per poter giocare un’altra finale europea, che sarebbe così la seconda consecutiva.