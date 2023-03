Calciomercato Roma, addio Abraham: “Stanno cercando proprio lui”

Calciomercato Roma, Abraham croce e delizia: le voci sulla possibile cessione del bomber giallorosso continuano a rincorrersi dall’Inghilterra.

In occasione della sfida contro la Lazio, la Roma di José Mourinho non è riuscita a replicare le altre buone prestazioni fornite con le big. A condizionare l’incontro, chiaramente, è stata l’ingenuità clamorosa di Roger Ibanez, che ha lasciato i suoi compagni in dieci in un momento topico della sfida.

A nulla è valsa la reazione furiosa dei giallorossi dopo il gol di Zaccagni. La Roma era anche riuscita a trovare il gol del pareggio, annullato però per fuorigioco. Anche nel derby l’ingresso in campo di Tammy Abraham non è riuscito a dare la svolta definitiva. All’ex attaccante del Chelsea José Mourinho aveva preferito Andrea Belotti, schierato nuovamente titolare dopo la parentesi in Europa League contro la Real Sociedad. In realtà nelle ultime settimane Abraham ha calamitato l’attenzione mediatico soprattutto per quanto concerne le voci di mercato che lo riguardano. Dopo un primo scorcio di 2023 approcciato nel migliore dei modi si pensava che un addio a fine stagione potesse essere messo in stand-by. Le ultime prestazioni poco convincenti fornite dall’attaccante inglese, però, potrebbero rimettere tutto in discussione.

Calciomercato Roma, Abraham-Aston Villa: le ultime dall’Inghilterra

Proprio d’Oltremanica qualche spiffero sta rimbalzando con una certa continuità. L’opzione Chelsea non è ancora svanita nel dimenticatoio, anche se i Blues non avrebbero alcuna intenzione di avvalersi della clausola di riacquisto che ammonta sugli 80 milioni di euro circa.

Accostato anche al Manchester United, Abraham fa gola anche all’Aston Villa, alla ricerca di un totem al quale affidare le chiavi dell’attacco. Si vocifera che i “The Villans” stiano meditando un affondo importante per tastare il terreno. La Roma, però, non è affatto intenzionata a fare sconti e valuta il suo numero 9 non meno di 50 milioni di euro.

Che Abraham possa essere un profilo appetibile per l’Aston Villa, però, è stato confermato anche dal giornalista del Daily Express Ryan Taylor, che nel corso di un’intervista rilasciata a GiveMeSport ha così chiosato: “Abraham è il nome che l’Aston Villa sta cercando. Questo spingerebbe fuori Watkins? Non sono sicuro che lui sia un esterno. Ecco perché sarà interessante cosa faranno i The Villans. Tuttavia Abraham è proprio il profilo che stanno cercando.“