Calciomercato Roma, esultanza e rinnovo congelati: addio gratis

Calciomercato Roma, esultanza vana e futuro già deciso: addio gratis e doppia condizione per il gran ritorno dal Milan.

L’ultimo fine settimana è stato certamente contraddistinto da una serie di eventi di non poco conto, destinati a generare una forte attenzione in casa Roma e non solo, con importanti conseguenze legate ai giallorossi e tante altre squadre. Poche ore dopo la sconfitta nel derby da parte degli uomini di Mourinho, infatti, a generare un certo rumore sono state anche le dichiarazioni di Inzaghi per i fatti di Inter-Juventus e, più in generale, le decisioni arbitrali legate al presunto fallo di mano di Rabiot.

Ciò si è incastrato squisitamente in un’altalena di emozioni che, come detto, ha fatto da protagonista durante l’ultimo weekend, potenzialmente in grado di avere una certa ingerenza anche ai fini del calciomercato. Questo non solo perché, ad esempio, iniziano a preoccupare alcuni risultati che potrebbero compromettere piazzamenti fondamentali per operare in un determinato modo in estate ma anche per una serie di eventi verificatisi all’estero che non poco impatto potrebbero avere anche sulla Serie A.

Calciomercato Roma, Asensio e quell’esultanza dal sapore di addio: futuro quasi deciso

Proprio mentre in Italia si parlava della seconda vittoria stagionale di Sarri contro Mourinho o, ancora, del colpaccio di Allegri in casa di Inzaghi, in Spagna venivano catturate le attenzioni di mezzo mondo mediatico grazie all’affascinante e imperituro Clasico tra Xavi e Ancelotti.

Vinto dal primo grazie al gol in extremis di Kessié, esso è stato caratterizzato anche da un altro episodio di non trascurabile importanza. Quello cioè dell’esultanza di Marco Asensio in occasione del gol poi annullato dalla Var. Durante la celebrazione vana della rete, infatti, il maiorchino ha indicato lo scudetto Blancos, di fatto lasciando intendere in modo più o meno implicito quanto poi ricostruito in queste ore da El Nacional.

Asensio, infatti, era stato snobbato nelle scorse settimane dal Barcellona dopo i sondaggi esplorativi del terreno blaugrana da parte di Mendes, ignorati alla luce delle plurime alternative offensive a disposizione di Xavi. L’esultanza contro il Barcellona, appunto, sembra ormai aver lasciato intendere che l’11 non vestirà i colori dei grandi e storici rivali delle Merengues, presso le quali però una permanenza figura ad oggi utopistica.

Le stesse penne spagnole parlano di un addio ormai certo in estate da svincolato con un Florentino Perez intenzionato a puntare sul ritorno del milanista Brahim Diaz. Questo però con la consapevolezza di dover cercare di limare il rapporto tra il giocatore e Ancelotti, non proprio felicissimo. Lo stesso rossonero, inoltre, chiede centralità e continuità per tornare a Madrid.