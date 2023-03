Calciomercato Roma, Mourinho direttore: “Grande allenatore al suo fianco”

Calciomercato Roma, il futuro di José Mourinho rappresenta un’incognita e spunta la possibilità di avere un altro allenatore al suo fianco

Non si sa ancora quale possa essere il futuro di José Mourinho, e se possa o meno sedere sulla panchina della Roma anche nel corso della prossima stagione. Sono davvero tanti, forse troppi, i dettagli da limare per poter affermare ad oggi cosa succederà, soprattutto visti alcuni punti in cui allenatore e società sono in disaccordo.

Non si parla di questioni economiche, anche se probabilmente un’eventuale offerta per portarlo via da Roma dovrebbe essere necessariamente più alta, ma di costruzione del futuro. Secondo Mourinho a questa rosa manca qualcosa per arrivare in Champions League, figuriamoci per provare a vincere.

Dal canto suo la società sa di aver speso molto e che difficilmente potrà continuare a farlo, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions. Ecco perché Pinto potrebbe essere di un avviso differente rispetto a Mourinho, ovvero che la rosa a disposizione possa essere già pronta per arrivare tra le prime quattro.

Difficile dire chi abbia veramente ragione, soprattutto perché sebbene la Roma stia faticando, al netto degli infortuni sarebbe potuta essere una stagione differente, ecco dunque che una clamorosa ipotesi prende piede e vede protagonista proprio lo Special One.

Calciomercato Roma, Mourinho cambia ruolo: “Un allenatore accanto”

Il futuro dunque resta un’incognita, per la Roma, ma soprattutto per José Mourinho, tentato dalle sirene inglesi ed indicato come un possibile sostituto di Carlo Ancelotti al Real Madrid.

Sul futuro di Mourinho è voluto intervenire anche il noto giornalista Franco Melli, che ha voluto dire la sua in diretta all’emittente Radio Radio, parlando di un’ipotesi davvero clamorosa.

“Non avrei mai pensato che la Roma non giocasse certe partite. Mourinho ha qualità di personaggio del passato che ha riportato la gente allo stadio, che dal punto di vista dialettico è 10, ma io al più presto gli affiancherei un grande allenatore. farei Mourinho direttore tecnico con un allenatore accanto.”

Un’idea certamente intrigante, ma difficilmente realizzabile, soprattutto perché lo Special One ancora oggi è un allenatore molto corteggiato, soprattutto dai grandi club europei e difficilmente sposerebbe un progetto che non lo veda protagonista in panchina.