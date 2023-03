Calciomercato Roma, il futuro di José Mourinho nella capitale non appare più così scontato ed Ancellotti è pronto a lasciare Madrid

José Mourinho si appresta a concludere il suo secondo anno sulla panchina della Roma dopo un primo anno quasi perfetto in cui è riuscito anche a conquistare una coppa, la prima europea della storia della Roma. Un anno quasi perfetto perché lo Special One non è riuscito a conquistare il tanto ambito quarto posto, risultato che avrebbe potuto rilanciare le sorti del club.

Il suo futuro in questa squadra potrebbe proprio dipendere dalla conquista del quarto posto, ma non solo. In caso di accesso in Champions infatti si pensa che il portoghese possa convincersi a sposare per un altro anno la causa giallorossa, avendo in estate il potere economico per migliorare ulteriormente la rosa.

Resta comunque il condizionale, e non solo perché Pellegrini e compagni ad oggi non rientrano tra le prime quattro posizioni, ma anche perché Mourinho è fortemente corteggiato da molte squadre europee, tra cui figura anche il Chelsea.

L’ex club di Abramovic infatti non naviga in buone acque con l’attuale allenatore Graham Potter, colpevole di non saper valorizzare una rosa così piena di campioni. Proprio per questo il rischio che lo Special One se ne vada resta comunque altissimo, ma in quel caso i Friedkin non si farebbero trovare impreparati.

Calciomercato Roma, panchine girevoli: Mourinho-Ancelotti sull’ottovolante

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti potrebbe dare il via ad una sorta di rivoluzione in estate, ed il primo partente potrebbe essere proprio l’allenatore italiano. Del futuro di Re Carlo si è parlato parecchio, soprattutto di un interessamento della nazionale brasiliana, ma ad oggi non c’è nulla di concreto.

L’unica certezza pare essere proprio il suo addio a Madrid, la sua strada e quella dei blancos dunque si separeranno di nuovo, dopo aver conquistato La Liga appena lo scorso anno. Florentino Perez ha già cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca del nuovo allenatore dei Merengues, e sulla sua lista ci sono nomi davvero interessanti. In totale, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sono ben otto.

Su tutti figura proprio il nome di José Mourinho, il portoghese ha lasciato un buon ricordo a Madrid, nonostante non sia riuscito a vincere la Champions, ed un suo ritorno sarebbe gradito ai tifosi del Real. Su quella lista compaiono altri otto nomi tra cui svariati “top” come Pochettino e Tuchel, ma anche molte sorprese, come ad esempio Xabi Alonso, Raul e Oliver Glasner, attuale manager del Francoforte.

Non è ancora chiara la strategia della società madrilena, tuttavia anche loro si aggiungono alla corsa per Mourinho, che avrà una tentazione in più dopo quella dei blues.