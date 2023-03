Calciomercato Roma, scommessa persa e addio: prezzo dimezzato

L’attaccante della Roma in questa seconda parte di stagione non sta giocando bene e il calciomercato estivo si avvicina sempre di più

La Roma in queste ultime giornate ha dimostrato di avere un problema: non riesce ad andare in gol con la propria punta centrale. Il mattatore della rosa è Paulo Dybala, che con il suo talento illumina le partite dei giallorossi. Chi sta latitando un po’, invece, è Tammy Abraham, che lo scorso anno aveva abituato tifosi e membri dello staff a cifre ben diverse da quelle a cui sta viaggiando in questi mesi.

La scorsa annata l’attaccante inglese era riuscito a segnare ben 27 reti totali in tutte le competizioni aiutando i giallorossi ad arrivare alla vittoria della Conference League. Una cavalcata importante, quella dell’ex Chelsea, che in questa stagione, invece, sembra viaggiare con il freno a mano tirato. In totale sono sette i gol segnati dal venticinquenne, sei in campionato e uno solo in Europa League. Gli assist, invece, sono 6 con ben 4 in Serie A.

Durante le gare, il talento londinese sembra spesso fuori dalla manovra giallorossa, con il suo impegno che permette ai giallorossi di palleggiare bene. Questo possesso, però, non si traduce in azioni finalizzate dal centravanti, che in questo 2023 sembrava si stesse rialzando. Dopo la pausa per il Mondiale in Qatar sono arrivati tre gol e due assist, ma ormai la rete manca da ben 6 partite.

Calciomercato Roma, Abraham può tornare in Premier League

Nelle ultime contro Juventus, Real Sociedad e Lazio, poi, Mourinho lo ha relegato in panchina preferendogli Andrea Belotti. L’ex Torino gioca con un tutore alla mano a causa di una frattura, ma soprattutto, non ha ancora mai segnato in Serie A. Un messaggio importante da parte di Mourinho, che sta cercando la soluzione in avanti.

Come riporta il Messaggero, il futuro di Abraham è incerto, ma sembra destinato a risolversi in estate. Con l’arrivo del calciomercato, la Roma potrebbe cedere l’attaccante che potrebbe tornare in Premier League. Sulle sue tracce c’è il Chelsea, che dovrebbe pagare la clausola da 80 milioni, cosa che difficilmente accadrà. Non è da escludere che Pinto decida di diminuire il costo del giocatore fino a poco più della metà visto che parte del cartellino è stata già ammortizzata. Lo scorso anno, Tammy aveva scommesso un paio di scarpe con Smalling se avesse fatto doppietta al derby. Così è stato e il difensore inglese ha dovuto pagare. Ora, invece, quei tempi sembrano lontani, con il futuro che si fa sempre più incerto.