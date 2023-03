Doppietta in Serie A, Conte alla Roma: stanno dando i numeri

Il futuro di Antonio Conte accende le fantasie di molti addetti ai lavori: anche la Roma figura tra le papabili candidate.

Ci si aspettava una sosta per le Nazionali relativamente tranquilla. Attesa disillusa da quanto sta succedendo in casa Tottenham, con il possibile esonero di Antonio Conte che con il passare delle ore sta diventando sempre più credibile.

Dopo gli attacchi frontali rivolti al club e alla sua squadra, il tecnico salentino è volato in Italia per staccare la spina e godersi qualche giornata di relax in compagnia della sua famiglia. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, però, quello effettuato da Conte potrebbe essere un viaggio di sola andata. Daniel Levy non avrebbe affatto digerito le parole del proprio tecnico negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio della sfida con il Southampton e sarebbe pronto ad esonerare l’ex tecnico di Juventus, Chelsea ed Inter. In realtà Conte è legato agli Spurs da un contratto in scadenza nel 2023 che già da tempo aveva deciso di non rinnovare. Volente o nolente, dunque, il suo addio al Tottenham è solo questione di tempo.

Calciomercato Roma, tentazione Conte: bookmakers scatenati

Nel frattempo è già cominciato il toto squadre. Su quale panchina siederà Antonio Conte? Un eventuale ritorno in Serie A potrebbe rappresentare la soluzione più probabile, fermo restando che l’attuale ingaggio percepito da Conte al Tottenham, che si attesta sui 16 milioni di euro netti annui, non potrebbe essere corrisposto da nessun club del Belpaese.

Si è parlato molto di Inter e Juventus. In effetti le permanenze di Inzaghi ed Allegri non sono affatto sicure. Tutto dipenderà dal modo con il quale i nerazzurri e i bianconeri chiuderanno una stagione che per motivi diversi si sta rivelando piuttosto complicata. Ma occhio alla suggestione Conte-Roma. Ipotesi già caldeggiata in passato, avrebbe preso quota negli ultimi giorni. L’esito del summit in programma tra Mourinho e i Friedkin contribuirà a fare chiarezza sul futuro del tecnico lusitano sulla panchina giallorossa. Qualora non dovesse essere trovato un punto d’unione, è chiaro che i giallorossi dovranno cominciare a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto all’altezza dello Special One.

E qui il nome di Conte potrebbe ritornare prepotentemente in auge. Sisal, infatti, delinea due opzioni possibile per il futuro dell’allenatore pugliese. Un ritorno all’Inter, bancato 7.50, che si configura attualmente come l’opzione più probabile, ed un possibile approdo nella Capitale. Un passaggio di Conte alla Roma è infatti quotata 9 volte la posta. Quota importante, certo, ancora molto alta. Il tutto andrà monitorato nel corso delle prossime settimane: le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.