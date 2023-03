Firma ufficiale prima di Feyenoord-Roma: rinnova fino al 2026

Roma, annuncio ufficiale e firma importantissima a livello personale e per la squadra tutta. Le ultime in casa Feyenoord a circa un mese dal delicato incrocio di Europa League.

L’impegno con gli olandesi rappresenta certamente uno dei più sentiti e importanti di questo spezzone finale di stagione, destinato a poter regalare non poche emozioni e, ad oggi, in grado di offrire ancora diversi obiettivi da inseguire in casa Roma. I recenti e reiterati passi falsi devono essere tenuti in considerazione soprattutto nell’ottica del monito al non ripetere gli stessi errori, senza però porre questi ultimi come un’angosciante situazione che depauperi l’entusiasmo e l’ottimismo che aveva contraddistinto il mondo giallorosso fino a non molto tempo fa.

Starà a Mourinho e ai suoi uomini dimostrare di aver ben incassato la sconfitta nel derby, ponendo quest’ultima come matrice di una rinascita che permetta, appunto, di ripartire proprio dal lavoro su quanto non abbia funzionato nel corso del recente periodo, memori al contempo del bel lavoro condotto sotto tanti altri punti di vista. Vietato abbattersi, insomma, anche e soprattutto in vista della prossima parentesi stagionale che attende la squadra, ancora in pienissima lotta Champions e attesa da un doppio impegno con il Feyenoord che potrebbe aprire a scenari ancora più interessanti.

Roma-Feyenoord, rinnovo tra le fila olandesi: Trauner prolunga fino al 2026

Pochi giorni prima del derby, infatti, l’attenzione mediatica del mondo Roma tutto aveva interessato il cammino europeo, in seguito all’eliminazione della Real Sociedad e al sorteggio di Nyon che ha assegnato la squadra di Slot a quella di Mourinho per i quarti di finale di questa competizione.

La memoria ha prontamente riportato la mente indietro ai nobili e felici ricordi dello scorso 25 maggio, anche in questo caso però da filtrarsi con la consapevolezza che la squadra olandese abbia vissuto tanti cambiamenti migliorativi rispetto alla finale di Conference League dello scorso anno. I risultati e la posizione in campionato parlano chiaro, con un piazzamento per ora in cima all’Eredivisie corroborato anche dalla vittoria in rimonta contro l’Ajax.

Una squadra forte e tutt’altro che snobbabile, insomma, tra le cui fila si è inoltre registrata in queste ore un’importante novità. Come annunciato dallo stesso club olandese tramite i propri canali social, infatti, Gernot Trauner ha rinnovato il proprio contratto, prolungandolo di un anno rispetto all’iniziale scadenza fissata al 2025.

Attualmente legato fino al 2026, Trauner ha così parlato ai canali ufficiali del prossimo avversario europeo della Roma. “Questo è un giorno speciale per me e la mia famiglia. Il Feyenoord è la mia seconda casa e mi sento molto apprezzato qui […] Possiamo ottenere qualcosa di speciale quest’anno. Diventerà chiaro nelle prossime settimane se il nostro duro lavoro sarà davvero ripagato“.