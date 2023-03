Roma, prosegue il braccio di ferro tra società e arbitri. Dopo le polemiche post derby è previsto un confronto con Rocchi.

Se c’è una cosa in cui José Mourinho è riuscito è senza dubbio plasmare questa squadra a sua immagine e somiglianza, soprattutto dal punto di vista del carattere. Una Roma tenace, sporca, rabbiosa e senza paura, così come avevano chiesto gran parte dei tifosi da anni a questa parte, peccato che i risultati fatichino ad arrivare.

Con l’acquisto di Dybala e Wijnaldum si pensava che finalmente potesse essere arrivato il salto di qualità che avrebbe permesso alla squadra di stabilizzarsi tra le prime quattro, ma così non è stato. Complici i tanti infortuni che hanno visto protagonisti proprio l’argentino e l’olandese, che sono stati costretti a saltare gran parte della stagione.

Il primo è riuscito comunque ad incidere, facendo innamorare i tifosi attraverso gol e giocate da fuoriclasse, diverso è il discorso per il centrocampista, il quale dopo il suo rientro è apparso piuttosto sottotono. Con l’assenza di due top player di questo livello la Roma ha dovuto faticare il doppio e lottare col coltello tra i denti per restare in corsa, troppo spesso però superando il limite.

Roma, gli arbitri restano in silenzio: confronto con Rocchi

Dopo il derby, l’ennesima partita in cui i tesserati della Roma hanno perso le staffe, si era parlato – fonte Sport Mediaset – di una classe arbitrale arrivata al limite, e che si sarebbero presi provvedimenti in merito. Tuttavia non ci sono ancora notizie circa le decisioni di Rocchi (ex arbitro nonché attuale designatore).

Inizialmente si parlava del fatto che proprio l’AIA avrebbe voluto metterci la faccia, attraverso un duro comunicato che sarebbe andato a colpire proprio la Roma ed i suoi tesserati, ma ad oggi di questa nota non si sa ancora nulla. Qualcosa si sta cominciando a muovere però, come riportato dal giornalista Roberto Maida intervenuto a “Radio Radio.”

Maida ha smentito la notizia di una dichiarazione pubblica contro il club capitolino, che però non verrà ignorato dai vertici dell’associazione arbitri. Nello specifico si parla di un futuro incontro proprio tra Gianluca Rocchi ed i giallorossi, per cercare di risolvere la questione in prima persona, cercando di mettere fine a questo comportamento che la panchina della Roma ha durante le gare.