Sarri e quella frase su Mourinho dopo Lazio-Roma: “Lasciatelo stare”

Lazio-Roma, non si arrestano le voci sul sentito e discusso derby di domenica tra Sarri e Mourinho. L’allenatore biancoceleste si è espresso con chiarezza sullo Special One.

Che la stracittadina capitolina non sia una gara come tutte le altre è certamente cosa nota a tutti, da tempo. Se a ciò si aggiunge l’importanza dei nomi dei due rispettivi allenatori nonché la serrata lotta Champions tra queste due compagini, si comprende bene come la partita di domenica sottintendesse significati e ripercussioni ancora più importanti rispetto a quelli legati al predominio cittadino da un punto di vista calcistico.

Se, come riconosciuto da tanti tifosi, Roma resterà sempre e solo giallorossa, è altrettanto giusto dire come i due derby vinti da Sarri rappresentino certamente una delle macchie di una stagione giallorossa fin qui ricca di alti e bassi ma ancora in una pienezza d’essere che impedisce di abbandonarci a valutazioni complessive, destinate certamente ad essere ponderate al termine di un cammino che pone di fronte a Pellegrini e colleghi ancora diversi obiettivi da raggiungere e difendere.

La caduta contro la Lazio ha però certamente rallentato una corsa Champions ancora viva ma sulla quale potrebbe pesare la serie di passi falsi di queste ultime settimane. Lasciando che sia il tempo a darci i responsi più importanti, riportiamo di seguito importanti aggiornamenti proprio su un derby che, come riconosciuto da molti, avrebbe potuto avere un valore discriminante anche ai fini dei piazzamenti in classifica.

Lazio-Roma, le parole di Sarri su Mourinho e non solo

Troppo presto per dire quanto sia vero ciò mentre molto più evidente risulta essere la ripercussione delle ostilità sportive tra queste due squadra anche sul piano dialettico.

Ignorando risse, esternazioni poco felici di giocatori e immagini non proprio degne del prato verde, riportiamo qui il commento di Maurizio Sarri su Mourinho e, più in generale, la gara vinta due giorni fa, la cui eco è stata certamente amplificata dalle note dichiarazioni di José poco dopo l’eliminazione dei biancocelesti dalla Conference League.

Questa la presa di posizione di Sarri, espressa margine dell’evento del Gran Galà del Calcio. Siamo contenti di aver reso felice la nostra gente. “Questa è una vittoria che ci può dare benzina ma il secondo posto lascia il tempo che trova. Nelle ultime cinque partite siamo riusciti a recuperare 6/7 punti sulle squadre che avevamo davanti: mancano ancora tante gare alla fine del campionato e può succedere di tutto“.

“Non mi interessa quello che dicono gli avversari all’esterno, le motivazioni vanno trovate all’interno. La nostra squadra era più focalizzata sull’obiettivo, questo è ciò che percepivo. Abbiamo preso in mano la gara sin da subito, sfruttando poi il vantaggio di giocare in superiorità numerico. Lasciate stare Mourinho, è un animale da spettacolo. È una persona di una simpatia straordinaria. Poi a tirarti dentro certo storie è il numero uno ma io non voglio entrare in queste storie”.