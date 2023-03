Calciomercato Roma, Conte erede di Mourinho: “Tutto passa da qui”

Calciomercato Roma, intreccio di panchine tra Antonio Conte e José Mourinho. Il tecnico italiano potrebbe raccogliere l’eredità dello Special One: “Passa tutto da qui”

Nuovo verdetto in diretta sul futuro di Antonio Conte. L’ex Inter e Juventus è ad un passo dall’esonero al Tottenham ed il suo ritorno in Serie A sembra sempre più vicino. La seconda stagione del tecnico salentino in casa Spurs è stata decisamente sotto le aspettative ed anche senza esonero il suo contratto andrà in scadenza. C’è una nuova soffiata in diretta sulla suggestione Conte come erede di Mourinho in casa Roma, ecco da cosa può dipendere l’intreccio in panchina.

È partito il conto alla rovescia verso l’esonero di Antonio Conte dal Tottenham. Il tecnico pugliese paga l’eliminazione dagli ottavi di Champions League ed un cammino in Premier al di sotto delle aspettative. La squadra londinese è reduce dal pareggio a sorpresa contro il Southampton, fanalino di coda in Inghilterra. Mentre si avvicina il suo addio in casa Spurs, con il contratto in scadenza in estate, il ritorno in Serie A del leccese è tornato d’attualità. Anche la panchina della Roma è stata accostata nuovamente al suo futuro professionale, non è escluso un divorzio a fine stagione tra José Mourinho e la società giallorossa. A proposito di questo intreccio è intervenuto il giornalista Rudy Galetti in diretta su TV PLAY a calciomercato.it

Calciomercato Roma, Conte più lontano dalle milanesi: il verdetto in diretta di Galetti

Il giornalista ha le idee chiare sul futuro del tecnico leccese: “Conte è più probabile a Roma che a Milano, ma anche qui le probabilità sono basse.” Sul tecnico della Roma: “Mourinho se dovesse avere la certezza di liquidità ed investimenti da parte dei Friedkin resta.”

Ecco le condizioni poste dallo Special One: “Quello che Mourinho vuole è avere una rosa che abbia una panchina lunga e che possa competere stabilmente, non solo per la Champions come adesso, ma per le prime due posizioni.” L’intreccio in panchina in ogni caso dipenderebbe dalla volontà del portoghese: “Tutto passa ancora da una decisione che Mourinho deve prendere.“