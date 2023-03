Calciomercato Roma, Dybala sarà bianconero in caso di Champions

Calciomercato Roma, la prossima destinazione di Dybala potrebbe essere bianconera. Ma solo in caso di Champions League

Dentro la Roma, Paulo Dybala, è la “luce”. Parole di Mourinho che sa benissimo come la Joya è quell’elemento in grado di spaccare le partite con una giocata. Di stravolgerle, di cambiarle ancora in corso d’opera. E anche i numeri dicono questo, c’è una Roma con Dybala e c’è una Roma senza Dybala. Insomma, in una sola parola, imprescindibile.

Si è parlato molto anche di quello che potrebbe essere il futuro dell’argentino che, dentro la Roma, è legato a doppia mandata a quello di Mourinho. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, e la Roma è in corsa, allora le cose per Pinto potrebbero diventare sicuramente meno complicate. Anche economicamente ci sarebbero dei margini importanti di manovra per tenerli entrambi e per alzare anche il livello tecnico della squadra. Certo, le voci di un addio ci sono, anche per via di quella clausola rescissoria che è inserita nel contratto dell’ex Juventus. Una clausola che all’estero potrebbero sfruttare, con un club in particolare che potrebbe tentare un assalto alla fine dell’annata. Ma anche in questo caso tutto è legato alla qualificazione alla prossima massima competizione europea.

Calciomercato Roma, il futuro di Dybala

Le informazione riportate da calciomercatoweb.it infatti non lasciano dormire sonni tranquilli alla Roma. Sì, Dybala piace molto in Premier League con il Manchester United assai interessato. Così com’è interessato anche il Newcastle, che sta disputando una stagione straordinaria e che è in corsa, appunto, per una clamorosa qualificazione Champions.

Qualora gli uomini di Howe dovessero riuscirci, allora da quelle parti potrebbero valutare un acquisto della Joya, anche mettendo sul piatto un’offerta importante sia per la Roma che per il giocatore. Una pista insomma questa da tenere in seria considerazione per il futuro. Ma come detto se i giallorossi riuscissero a prendersi una qualificazione alla massima competizione europea il futuro potrebbe essere scritto. Con la Roma nel destino. Insieme a Mou, ovviamente.