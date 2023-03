Calciomercato Roma, Lukaku a prezzo stracciato: il Chelsea ha deciso

Calciomercato Roma, Lukaku con il super-sconto e ribaltone improvviso: il Chelsea ha già deciso.

Le valutazioni da fare in casa giallorossa sono certamente numerose e abbracceranno una serie di questioni di non poco conto, sulle quali avranno una certa ingerenza la gestione del delicato momento attuale e i risultati raggiunti a fine anno dalla compagine di Mourinho. Quest’ultima sta affrontando una parentesi pressoché complicata, macchiata da due sconfitte in una sola settimana, contro una Lazio brava a imporsi per la seconda volta di fila grazie ad una gestione episodica della partita nonché un cinismo che aveva già palesato all’andata.

A differenza di quanto si possa pensare da altre parti, però, in casa Roma la stagione non può certamente ridursi al solo derby. Senza negare l’importanza assunta da quest’ultimo ai fini del dominio cittadino e dell’orgoglio capitolino, la partita con Sarri deve essere analizzata come ennesimo passo falso di questi ultimi mesi ma, comunque, ben lungi dal divenire matrice di un’ipotetica e definitiva chiosa ad una stagione che ha ancora tanto da offrire. Da tale punto di vista, molto indicative saranno le settimane post sosta, potenzialmente determinanti per le valutazioni da fare a partire dal mese di giugno.

Calciomercato Roma, 30 milioni e ribaltone Lukaku: il Chelsea ha deciso

Sotto i riflettori, in questi giorni, è certamente il futuro di Mourinho, dal quale sembrerebbe poter dipendere anche l’incastro con altre situazioni in panchina a livello europeo, alla luce delle tante novità che paiono destinate a contraddistinguere la prossima estate. In casa Roma, poi, anche la questione centravanti rappresenterà motivo di attenzione, soprattutto se le prestazioni di Tammy Abraham continueranno ad assestarsi su una mediocrità alla quale l’ex Chelsea non aveva abituato i tifosi fino alla passata stagione.

I nomi monitorati per un ipotetico addio sono numerosi e, come raccontatovi, abbracciano anche scenari suggestivi quanto intriganti, come quello di Roberto Firmino. A questa sorta di walzer in attacco che riguarderà diverse realtà europee, poi, parteciperà anche Romelu Lukaku, in prestito all’Inter e fin qui deludente anche alla corte di Inzaghi, dopo una stagione tutt’altro che nobile a Londra.

Seguito da Everton e Aston Villa, il suo futuro si potrebbe intersecare con quello di Abraham sia nell’ottica di un ritorno del belga presso i Blues che in quella di uno stimolante scenario di un futuro nella Capitale dopo il triennio milanese. Secondo Football Insider, in particolar modo, il Chelsea avrebbe già deciso di abbassare il suo prezzo di vendita a circa 30 milioni di euro, solamente due anni dopo averne speso più del triplo. Evidenziando la presenza anche di un’apertura verso l’esperienza saudita, il nome di Lukaku è oggigiorno sinonimo di papabile occasione, anche se i soli due gol segnati in Serie A giustificano il motivo di tale ‘ribaltone’.