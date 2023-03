Calciomercato Roma, ultima possibilità e doppia alternativa

Calciomercato Roma, in pochi mesi si gioca le ultime possibilità di rimanere in giallorossa. La doppia alternativa è già pronta

Due mesi, praticamente da qui alla fine della stagione. Questo il tempo concesso. Questo il tempo dove lui si gioca tutto. E vale a dire la possibilità di rimanere alla Roma anche la prossima stagione. Le cose si sono messe bene, perché il 2023 è iniziato alla grande, per lui, con delle prestazioni che lo hanno messo in risalto. Ma da qui a dire che è tutto ok ancora ce ne passa.

Parliamo di Rui Patricio, il non più giovanissimo portiere portoghese della Roma che Mourinho ha voluto con sé nel momento in cui è entrato a Trigoria. Il suo contratto scade nel 2024 ma Pinto, così come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, da un poco di tempo si sta guardando intorno per capire quali potrebbero essere gli obiettivi. Due i nomi: Vicario e Martinez. Il primo dell’Empoli, il secondo dell’Aston Villa. Ma tutto potrebbe cambiare.

Calciomercato Roma, Rui Patricio si gioca il futuro

Sì perché le ultime prestazioni come detto di Rui Patricio, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, potrebbero anche cambiare il futuro del giocatore che sembrava decisamente destinato ad una partenza alla fine della stagione. Una partenza che potrebbe essere rimandata di un anno qualora lo stesso confermasse di essere ancora in ottime condizioni fisiche e mentali in questa ultima parte di stagione.

Per Pinto, ovviamente, sarebbe un problema in meno. Anche perché non è facile reperire degli estremi difensori affidabili non investendo tanto. Ma sappiamo bene come il ruolo del portiere sia così delicato che forse qualche sacrificio economico si potrebbe fare, eccome, per blindare i pali giallorossi. Ma tutto dipenderà, quanto pare, dalle ultime partite della stagione del portoghese. Che si potrebbe guadagnare una riconferma a dispetto di quelle che sono state alcune voci dell’ultimo periodo.