Da Mourinho a Conte: Stramaccioni ha le idee chiare

Da Mourinho a Conte: in una lunga intervista ha parlato Stramaccioni. Che ha le idee chiare su quello che potrebbe succedere nel futuro

Mourinho, Conte, Allegri, Mancini, Inzaghi. Sono tanti gli allenatori che alla fine di questa stagione potrebbero cambiare squadra. Motivi diversi ovviamente, legati non solo ai risultati ma anche a quelle che potrebbero essere alcune scelte societarie. Insomma, nei prossimi mesi si deciderà il futuro di molti.

A fare le carte a quello che potrebbe succedere ci ha pensato Andrea Stramaccioni, che ha rilasciato un’intervista esclusiva a calciomercato.it dove ha toccato vari temi. Da quello che potrebbe essere il futuro di Mourinho, ma non solo, ma anche a quello che potrebbe fare Conte alla fine dell’annata. Un Conte che, come sappiamo, ha nostalgia dell’Italia. Ma andiamo con ordine.

Da Mourinho a Conte, le parole di Stramaccioni

Dopo il derby di domenica Mourinho è finito di nuovo nel mirino della critica. Stramaccioni sotto questo aspetto è assai chiaro: ““A me personalmente, come mia visione del calcio, non piace andare sull’ottovolante delle emozioni. Dopo la vittoria ottenute contro Juve, Salisburgo e Real Sociedad, tre prestazioni importanti, la Roma è incappata in risultati negativi. Mourinho ha dato un’ identità precisa a questa squadra, che può piacere o meno. In questo momento, secondo me, è al classico bivio. Ma la Roma è questa e lui la vuole così, con una identità forte, non giocando un calcio spumeggiante, ma è questo che vuole. È in lotta per un posto in Champions ed è ai quarti di Europa League, andiamoci calmi con i giudizi”.

Piedi di piombo quindi per Mou. Un poco meno sul futuro di Conte che, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, è stato anche accostato alla panchina della Roma: “Lo capisco benissimo, nel mio piccolo sono tante riflessioni che faccio anche io dopo anni all’estero. Il nostro è un lavoro che dà tantissimo, ma toglie altrettanto alla sfera personale.”. Infine la chiusura: “Penso che si aprisse una possibilità in Italia la prenderebbe al volo”.