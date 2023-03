La numero 10 torna all’Olimpico: il messaggio ufficiale della Roma

La maglia numero 10 della Roma torna allo stadio Olimpico. Ecco il messaggio ufficiale lanciato dalla società giallorossa: non accadeva dal 28 maggio 2017

La maglia numero 10 torna allo stadio Olimpico con i colori della Roma. La stessa società giallorossa ha lanciato un messaggio social ufficiale dopo quanto accaduto nelle scorse ore. Era dal maggio del 2017 che la maglia numero 10 non veniva indossata dalla Roma in casa, quando c’è stato l’addio al calcio del Capitano e Bandiera eterna dei giallorossi, Francesco Totti.

Sono trascorsi quasi sei anni dall’ultima gara allo stadio Olimpico di Francesco Totti. E ieri sera, in occasione di una gara storica per la Roma femminile, è tornata anche la maglia numero 10 allo stadio Olimpico. In occasione dei quarti di finale di Champions League femminile le giallorosse allenate da mister Guidi hanno affrontato la corazzata Barcellona. La squadra catalana ha superato di misura la Roma femminile, in una gara che resterà nella storia del movimento calcistico nazionale.

La Roma femminile riporta la numero 10 allo stadio Olimpico: il messaggio social

La gara di ieri allo stadio Olimpico ha fatto registrare il record di presenze per una gara di calcio femminile in Italia. Mai nella storia una gara di calcio femminile aveva avuto così tanto pubblico, sfiorate le 40mile presenze allo stadio Olimpico.

Come la stessa Roma ha celebrato sui propri social network nella gara di ieri tra le giallorosse ed il Barcellona è tornata la maglia numero 10 allo stadio Olimpico. Ad indossarla è stata Manuela Giugliano, classe 1997 e centrocampista offensiva della Roma femminile. Alla sua quarta stagione in giallorosso, Giugliano è stata celebrata sui social dalla società per aver riportato la numero 10 della Roma allo stadio Olimpico. Un nuovo traguardo che fa entrare le ragazze guidate da Spugna nella storia del club. La sfida si deciderà al Camp Nou, nel ritorno dei quarti di finale Champions programmato il 29 marzo a Barcellona.