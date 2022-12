Totti sorprende: “Spalletti tra i più forti” e il consiglio a Zaniolo

In una lunga diretta Twitch Totti ha parlato anche del suo possibile ritorno alla Roma

Questi ultimi mesi di 2022 per Francesco Totti non sono di sicuro semplici, visto tutto quello che è successo con l’ormai ex moglie Ilary Blasi. I due si sono separati e nonostante avessero annunciato di voler gestire la questione con calma, la situazione è degenerata in una serie di screzi del passato tra borse, orologi e frecciatine.

Al di là delle situazioni personali, Francesco Totti continua a lavorare con la sua CT10 e a dare spettacolo sui campi di calciotto nella Lega, dove gioca insieme a Moscardelli. Nel corso di questo 2022, spesso il suo nome è stato affiancato a quello della Roma, con molti che hanno dato come vicino il suo ritorno in giallorosso. Uno scenario che farebbe saltare di gioia i tifosi giallorossi, che sarebbero al settimo cielo.

L’ex Capitano è intervenuto ieri sera in una lunga diretta Twitch sul canale BepiTv1 e ha parlato proprio della squadra a cui ha dedicato tutta la vita. L’ex Dieci ha parlato di Zaniolo e di Dybala, ma anche proprio del suo numero di maglia. Il primo è stato un po’ bacchettato, con Francesco che sostiene gli manchi solo la testa per prendersi la Roma. Il secondo ha tutte le caratteristiche per giocare ad alti livelli. Infine, sarebbe contento se la sua maglia andasse a un possibile erede molto forte.

Totti: “Vorrei chiarirmi con Spalletti”

Durante la diretta, Francesco Totti ha mandato anche un messaggio al suo vecchio allenatore. I rapporti tra i due si sono incrinati in seguito all’addio al calcio della leggenda della Roma, avvenuta proprio sotto la guida del tecnico di Certaldo.

Sempre in diretta su Twitch, il Dieci ha affermato che gli piacerebbe riparlare con Luciano e di sicuro ricapiterà. La storia ha avuto un finale amaro secondo Totti che vorrebbe chiacchierare col suo vecchio allenatore. Nessuno, secondo l’ex Capitano, mette in campo le squadre come lui ed è uno dei tecnici più forti in circolazione.