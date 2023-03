Mezza Serie A per il colpo Nazionale in Premier: c’è anche la Roma

Rivelazione e speranza tutta italiana: anche la Roma di Mourinho sul talento che potrebbe divenire protagonista del prossimo calciomercato.

Quest’ultimo, in casa giallorossa e non solo, risentirà certamente dei piazzamenti di fine campionato, destinati ad avere un’ingerenza di non poco conto ai fini economici nonché delle valutazioni abbraccianti cessioni e nuovi investimenti, oltre che il futuro di Mourinho, ad oggi incerto e certamente intersecantesi con tutta una serie di questioni non unicamente di natura sportiva.

Fondamentale sarà il trovare un punto di incontro con i Friedkin, il rapporto con il quale è sempre stato di grande onestà e sincerità ma che, nonostante l’anno contrattuale ancora in vigore, non esclude una possibile separazione a fine anno. Questo non cancella, ad ogni modo, la consapevolezza di dover restare concentrati sul presente, a maggior ragione se si tiene presente dell’appena nominata ingerenza di quest’ultimo su quelli che potranno essere i traguardi finali e, consequenzialmente, sul modus operandi di Tiago Pinto e colleghi nel prossimo trimestre estivo.

Calciomercato Roma, sfida alle big della Serie A per Gnonto

L’unica certezza, al giorno d’oggi, indipendentemente dalle tante varianti attuali e dall’incognita Mourinho, riguarda il dover andare incontro a diversi cambiamenti che permettano di corroborare determinati aspetti dello scacchiere e migliorare fallacità che non poco peso hanno fin qui avuto nella rincorsa verso la Champions da parte di Pellegrini e colleghi.

Dybala a parte, un serio problema della squadra giallorossa interessa la scarsa prolificità offensiva, da alcuni imputati alla non massimale estetica del gioco mourinhiano, da altri allo scarso contributo degli esterni o, ancora, all’infelice campionato di Abraham e la tardiva e non ancora del tutto completata esplosione di Belotti. Indagare i motivi non avrebbe certamente senso in questa fase. Piuttosto, si consideri come tale presa di coscienza sia stata accolta anche dagli addetti ai lavori di Trigoria.

Secondo 90min.com, oltre che a Juventus, Milan, Napoli e Atalanta, anche la Roma sarebbe sulle tracce di Wilfred Gnonto. La non più sorpresa di Mancini, adesso diciannovenne e con un curriculum che gli permette di vantare 4 reti e 3 assist in Premier nel corso di questa stagione, non disdegnerebbe un ritorno in Italia dopo la crescita nelle Giovanili dell’Inter, cui ha fatto seguito l’esperienza nel campionato svizzero prima dell’approdo in Inghilterra.