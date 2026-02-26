Dalla Juve alla Roma: 2.7 milioni, ha detto sì

Il club giallorosso vuole scippare i bianconeri e gli ultimi movimenti sono incoraggianti

Non esiste solo Zeki Celik all’interno dell’intersezione tra l’insieme Juventus e l’insieme Roma. Avversarie domenica prossima nello scontro diretto per la Champions League, le due squadre sono destinate a sfidarsi a più riprese sul ring del calciomercato.

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, l’esterno turco ha chiesto circa 3,8 milioni di euro per rinnovare, a fronte di una proposta giallorossa da 2,5-28 milioni, che a Trigoria non hanno intenzione di aumentare. Una fase di stallo che ha spinto la Juve a muovere passi più che concreti per bruciare la concorrenza di Inter, Napoli e vari club inglesi.

La dirigenza giallorossa, intanto, medita vendetta e secondo Il Corriere dello Sport non ha intenzione di mollare la presa su un altro calciatore in scadenza di contratto, seguito anche da Barcelllona, Chelsea, Tottenham e, appunto, la stessa Juventus.

Secondo il quotidiano capitolino, le manovre della Roma per ottenere il sì di Marcos Senesi sono in corso da tempo. Argentino con passaporto italiano, il centrale mancino lascerà il Bournemouth a parametro zero in estate e ha già dato ampio gradimento all’eventuale trasferimento in Italia.

Trattato dall’Atalanta di Gasperini nel 2020, l’ex Feyenoord ha uno stipendio di circa 2 milioni di euro e un’offerta da 2,7-2,8 milioni potrebbe essere sufficiente per ottenere l’accordo con i suoi agenti. Lavori in corso, dunque, con la sfida tra Juve e Roma che si è già accesa sul mercato.