L’accordo bianconero inguaia la Roma: 5 milioni a Manchester

Intesa raggiunta tra club e giocatore, l’ultimo affare rovina i piani giallorossi

Impegnata nella preparazione della partitissima contro la Juventus, la Roma si troverà di fronte una squadra stanca e ferita dopo l’impresa sfiorata contro il Galatasaray, ma ancora più agguerrita nella corsa alla Champions League.

Dall’eventuale piazzamento entro i primi quattro posti in classifica dipenderanno anche le strategie del mercato estivo, ancora una volta condizionato dai paletti del fair play finanziario. Frederic Massara dovrà in ogni caso essere bravo anche a vendere i giocatori in esubero e non solo in prestito.

Prima della chiusura del mercato in Turchia, con la formula del prestito con diritto di riscatto Devis Vasquez si è trasferito al Besiktas. A fine stagione, tuttavia, difficilmente la Roma incasserà i 2 milioni di euro previsti dal riscatto.

Secondo Fanatik, infatti, i bianconeri di Istanbul hanno già raggiunto l’accordo con un altro portiere: Altay Bayındır. Il 27enne turco ha già raggiunto un’intesa, accettando di tagliarsi lo stipendio e anche con il Manchester United l’intesa è vicina sulla base di 5 milioni di euro.