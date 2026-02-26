La Juve vuole Svilar: scambio e soldi alla Roma

Il portiere giallorosso è il sogno di mercato della Juventus, ma non solo
In mattina vi abbiamo riportato la notizia de La Gazzetta dello Sport in merito all’interessamento dell’Inter per Mile Svilar, ora registriamo le voci su un ritorno di fiamma da parte della Juventus per il campione giallorosso.
Miglior portiere della Serie A, l’ex Benfica ha rinnovato fino al 30 giugno del 2030 con la Roma che, dalla scorsa estate, ha sicuramente il coltello dalla parte del manico in un’eventuale trattativa con i club interessati.
Secondo calciomercato.it tra questi ci sarebbe, appunto, proprio la Juve. La testata giornalistica parla di un ipotetico scambio per abbassare la cifra cash da versare nelle casse giallorosse.
I bianconeri potrebbero offrire Teun Koopmeiners come contropartita tecnica. Esploso proprio sotto la guida di Gian Piero Gasperini, il centrocampista olandese non è riuscito a confermarsi in queste due stagioni torinesi e in estate finirà sul mercato.
Ciò che stona nell’articolo scritto dai nostri colleghi è la presunta valutazione da 45 milioni di euro data dalla Roma. Per iniziare a prendere in considerazione un’eventuale cessione di Svilar, infatti, Frederic Massara e i Friedkin partono da una richiesta di almeno 65-70 milioni.