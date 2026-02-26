Roma-Juventus, le condizioni di Bremer e Kalulu

Il report dalla Continassa a pochi giorni dal big match dello Stadio Olimpico

All’indomani dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray, la Juventus è tornata subito al lavoro per preparare la sfida di domenica sera contro la Roma.

Staccata quattro punti in classifica dai giallorossi, la squadra bianconera all’obbligo di vincere per non perdere ulteriore terreno nella corsa al quarto posto, ma la squadra giallorossa ha una voglia matta di interrompere la maledizione dei big match.

Oltre agli infortunati Holm e Vlahovic, Luciano Spalletti dovrà fare a meno anche di Manuel Locatelli, squalificato dal giudice sportivo. Il tecnico bianconero ha, invece, ricevuto buone notizie da Gleison Bremer e Pierre Kalulu. Il francese ieri è stato sostituito, ma ha accusato solamente dei forti crampi, mentre il brasiliano non è stato rischiato.