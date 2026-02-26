L’Inter caccia tutti: ecco i soldi per Svilar

Il club nerazzurro è pronto a fare una rivoluzione totale in estate e sogna il portiere della Roma

A suon di clean sheets e ottime prestazioni, Mile Svilar si sta confermando come il miglior portiere della Serie A e uno dei migliori in Europa. Il portiere della Roma può esibire un biglietto da visita invidiabile, ma il recente rinnovo fino al 2030 mette i giallorossi in una posizione di vantaggio.

Una cessione dell’ex Benfica verrà, infatti, presa in considerazione solo in presenza di un’offerta davvero fuori mercato, con una valutazione del cartellino non inferiore ai 70 milioni di euro.

Lo sa benissimo anche l’Inter che nelle ultime ore è stata accostata nuovamente al muro giallorosso. Secondo La Gazzetta dello Sport, il 26enne belga resta il sogno nerazzurro per la sostituzione di Sommer. Conoscendo la difficoltà di arrivare a dama, da Milano si sono mossi con forza su Guglielmo Vicario, accostato anche ai giallorossi di recente.

Una cosa è certa ad Appiano Gentile. Dopo la precoce uscita dalla Champions League, il mercato in entrata estivo dovrà essere finanziato anche dalla cessioni. Secondo la rosea, oltre a Calhanoglu, Dumfries e Thuram, la dirigenza interista è pronta a considerare anche offerte per Barella.

Nel caso in cui dovessero andare a dama tutte queste cessioni, Ausilio si troverebbe a gestire un budget davvero importante, ma resta da capire se vorrà investire una parte importante di esso per rinforzare la porta con un campione come Svilar.