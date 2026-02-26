Terremoto Juve prima della Roma: “Licenziamento in tronco”

Presa di posizione forte dopo l’eliminazione in Champions League contro il Galatasaray

Dopo aver sfiorato l’impresa chiudendo i tempi regolamentari sul 3-0, la Juventus ha concesso due gol al Galatasaray durante i supplementari ed è stata eliminata ai playoff di Champions League.

Una mazzata pesantissima per i bianconeri, anche a livello finanziario, che avrà delle ripercussioni importanti sul futuro della squadra. Quello prossimo porrà Luciano Spalletti di fronte ad un primo snodo fondamentale nella corsa Champions, rappresentato dalla sfida contro la Roma.

Una partita che i giallorossi sperano di vincere per portare a 7 i punti di vantaggio sull’eterna rivale. All’indomani della disfatta europea, nel mirino della critica sono finiti alcuni giocatori, ma anche l’operato della dirigenza è sub judice.

“Chi ha preso Openda con quella valutazione è da licenziamento in tronco“, ha tuonato Tony Damascelli sulle frequenze di Radio Radio. Una sentenza netta che accomuna il pensiero dell’opinionista a quello di molti tifosi bianconeri, a dir poco delusi dalla due sessioni di mercato condotte da Damien Comolli.