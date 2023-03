Svolta Mourinho: hanno già scelto l’erede

Calciomercato Roma, svolta Mourinho: il club che aveva messo nel mirino lo Special One ha cambiato strategia. Scelto l’erede

José Mourinho ha ancora un altro anno di contratto con la Roma. Il portoghese è legato ai giallorossi fino al 2024 ma ancora non c’è stato un incontro con i Friedkin per il futuro. Sì, perché del suo futuro si è parlato e anche molto nel corso delle ultime settimane e degli ultimi mesi e, anche lo Special One, ha spiegato che a dicembre avrebbe potuto lasciare la Roma.

Ma a lui lasciare le cose a metà non piace. Per nulla. E allora ecco che è rimasto ben saldo dentro Trigoria anche se, alla fine della stagione, come sappiamo, delle valutazioni verranno fatte. Di certo c’è una cosa: Mourinho vuole vincere, e per farlo vuole rinforzi. Questo è senza dubbio un punto fondamentale affinché rimanga. Uno snodo cruciale. Ed è per tale motivo che un incontro ci dovrà essere per forza, per cercare di mettere in chiaro le cose.

Calciomercato Roma, il Real ha scelto Xabi Alonso

Si è parlato, anche, di quelle che potrebbero essere le destinazioni dello Special One l’anno prossimo. E sappiamo benissimo, inoltre, come Florentino Perez, presidente del Real Madrid, lo prenderebbe volentieri. Anche perché da quelle parti Ancelotti non è sicuro di rimanere in sella in quello che anche per lui sarebbe l’ultimo anno di contratto e il futuro del tecnico italiano passa da quello che il Madrid riuscirà a vincere in questa stagione. E vista la classifica della Liga, “solamente” la Champions League potrebbe essere portata a casa.

Ma se il nome di Mourinho rimane comunque caldo, secondo le informazioni che sono riportate da Defensa Central gli spagnoli hanno in mente di prendere un altro allenatore. Che sarebbe in prima fila. Parliamo di Xabi Alonso, adesso al Leverkusen ed ex centrocampista Blancos, che stuzzica l’idea della dirigenza madrinista. E se così fosse ci sarebbe una pretendente in meno per Mourinho. Anche se, le sirene inglesi, ci sono ancora e ci saranno ancora.