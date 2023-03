Benzema alla Roma, l’Adidas porta due bomber

Benzema alla Roma, il nuovo sponsor porta due bomber. Ecco i nomi che circolano. E c’è anche quello dell’attaccante francese

In attesa di capire le sorti di questa stagione, con una qualificazione alla Champions League da conquistare, in casa Roma si pensa anche alla prossima stagione. Non solo sul campo, ma anche fuori, visto che ormai è cosa nota che Adidas sarà il nuovo sponsor tecnico della squadra di Mourinho.

Quel Mourinho che, però, al momento, non sa ancora quale sarà il suo futuro. Lo Special One attende un incontro con i Friedkin per capire quali saranno gli obiettivi della prossima stagione ma è evidente che tutto passa dal raggiungimento dei primi quattro posti in classifica. Gli introiti generati dalla massima competizione europea sono importanti, da prendere. E poi si potrà programmare il tutto. Di certo di sogni in grande se ne possono fare tantissimi. E uno, o un paio, sono collegati appunto all’arrivo del brand tedesco che vestirà la Roma.

Benzema alla Roma, anche Firmino tra i papabili

E’ Repubblica questa mattina a lanciare la bomba. Sottolineando come un regalo per la Roma potrebbe arrivare appunto dal nuovo sponsor scelto dai Friedkin. E tra i giocatori che vestono Adidas ci sono appunto Benzema e Firmino. Entrambi sono accomunati da una cosa, il fatto di essere a scadenza di contratto quindi liberi di trovarsi una nuova sistemazione.

Insomma, i sogni sono fatti per vivere meglio e alcune volte si realizzano. La certezza, però, è che su Benzema c’è una trattativa in corso con il Real Madrid per allungare almeno di un’altra stagione il contratto. Discorso diverso invece per il brasiliano del Liverpool, che ormai sembra avere chiuso la propria esperienza agli ordini di Klopp e che potrebbe, in casa giallorossa, anche prendere il posto di Abraham che ormai è dietro nelle gerarchie di Mou che nell’ultimo periodo gli ha sempre preferito Belotti. Colpi grossi, in poche parole. E si sogna ad occhi aperti.