Calciomercato Roma, doppio rifiuto Modric: incontro fissato

Calciomercato Roma, si stringe il cerchio intorno al futuro di Luka Modric, destinato a rappresentare uno degli elementi maggiormente corteggiati della prossima campagna acquisti.

Del croato in ottica giallorossa si è parlato soprattutto durante la parenesi Mondiale, quando la possibilità di vederlo indossare la casacca capitolina aveva iniziato a inserirsi nel corpus dei papabili scenari futuri per quest’ultima parentesi di gloriosissima carriera.

Dopo l’esperienza al Tottenham, in più di una decade Modric ha vinto di tutto con la casacca del Real Madrid, divenendo punto fermo di un centrocampo a tutti gli effetti ‘galattico‘ e che ha fatto della sua coesistenza con Casemiro e Kroos uno dei maggiori punti di forza di una squadra, soprattutto negli anni addietro, quasi imbattibile.

Seppur con una carta di identità più pesante, il nazionale croato ha dimostrato anche in queste ultime stagioni di essere ancora in grado di giocare ad alti livelli, come restituitoci dalle clamorose prestazioni in Champions lo scorso anno nonché dall’affidabilità palesata anche durante l’impegno qatariota a fine 2022.

Calciomercato Roma, doppio rifiuto Modric e appuntamento fissato: futuro più chiaro

Proprio mentre a Roma ( e non solo) nascevano discussioni legate al possibile impatto di Modric in una dimensione lontana da Madrid, le voci intorno al suo futuro si sono infittite sempre di più, abbracciando soprattutto un corpo di ‘condicio sine qua non‘ che ha fatto il gioco delle parti in questa fase di dialogo tra il calciatore e Florentino Perez per arrivare ad un’intesa sul fronte rinnovo.

Ad oggi, però, il futuro dell’ex Tottenham sembra collocarlo lontano da Madrid, con la consequenziale nascita di tanti riflettori e avances nei suoi confronti. A tal proposito, non sfugga quanto riferito da El Nacional, a detta del quale Modric avrebbe preso una posizione ben precisa. Non intende, infatti, tornare in Premier League, intimorito da ritmi che potrebbero metterlo in difficoltà da un punto di vista agonistico.

A parità di scelta, poi, preferirebbe l’esotismo arabo a quello statunitense, forse ingolosito anche dall’avvicinarsi a quel CR7 col quale ha condiviso spogliatoio e gioie per tanti anni. L’Al-Nassr, squadra attuale del campionissimo portoghese, rappresenta ad oggi soluzione più che gradita. Come emerge dal report spagnolo, in particolar modo, sarebbe previsto un incontro con il club nei prossimi giorni.