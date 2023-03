Calciomercato Roma, futuro in bilico e assalto deciso: presentano l’offerta

Calciomercato Roma, il suo futuro in bilico e hanno deciso di fare un assalto alla fine della stagione. Presenteranno l’offerta alla fine della stagione

Nell’ultimo periodo qualcosa ha sicuramente fatto vedere. Molto meglio di quanto successo nella prima parte della stagione. Ma sicuramente non tutto quello che ci si aspettava tant’è che anche nello scorso mese di gennaio si parlava di un possibile addio. Addio che potrebbe arrivare anche nella sessione estiva di trattative, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta importante.

Offerta che, secondo quanto riferisce m.aksam.com.tr la potrebbero fare dalla Turchia. Il Galatasaray infatti avrebbe messo nel mirino Andrea Belotti per andare a sostituire Mauro Icardi che alla fine di questa stagione tornerà al Psg. Il profilo dell’attaccante della Roma piace da quelle parti e anche se dovesse rinnovare il contratto per le prossime due stagioni, come da opzione nel momento in cui la scorsa estate c’è stata la firma, si vocifera che la squadra di Zaniolo potrebbe comunque presentare un’offerta importante per il 29enne attaccante giallorosso.

Calciomercato Roma, il Galatasaray vuole Belotti

Belotti, come detto, soprattutto dopo il ritorno dal Mondiale, migliorando sensibilmente la sua condizione fisica, ha guadagnato molti punti agli occhi di Mourinho che anche nel derby ha deciso di mandarlo in campo dal primo minuto al posto di Abraham. Certo, sotto l’aspetto numerico, relativo ai gol, le cose non sono andate benissimo, su questo non ci piove, ma sull’impegno e sulla voglia che Belotti mette in campo non ci sono mai stati dubbi.

Ovvio che comunque il futuro è ancora in bilico. E un’offerta del Galatasaray potrebbe essere davvero presa in considerazione qualora realmente arrivasse. I turchi comunque, secondo radiomercato, anche la scorsa estate avevano messo sotto la lente d’ingrandimento l’ex Torino che ha aspettato la Roma e alla fine a Roma è arrivato. Ma per ora il suo apporto come spiegato in precedenza non è stato sicuramente quello sperato. Ecco perché le cose non sono ancora chiare e delineate per l’anno prossimo.