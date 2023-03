Esclusione choc dalle Coppe, indagine UFFICIALE dell’UEFA

Esclusione choc dalle Coppe: l’UEFA ha ufficialmente aperto un’indagine nei confronti di un club. L’annuncio è arrivato poco fa

La UEFA ha ufficialmente aperto un’indagine nei confronti del Barcellona. Per il cosiddetto caso Negreira. Per tre anni infatti, dal 2016 al 2028 il club catalano avrebbe pagato quasi 1,4 milioni di euro a una società privata, riferibile appunto a Negreira, che allora era il vice presidente del comitato tecnico degli arbitri.

“Ai sensi dell’articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli Ispettori Etici e Disciplinari UEFA sono stati nominati oggi per condurre un’indagine riguardante una potenziale violazione del quadro legale UEFA da parte dell’FC Barcelona in relazione al cosiddetto “Caso Negreira” . Ulteriori informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito“.

Esclusione choc dalle Coppe, indagato il Barcellona

Adesso anche la UEFA vuole vederci chiaro nella questione, e ha deciso ufficialmente di nominare degli ispettori per andare a fondo. Il rischio altissimo.

Si parla infatti di una possibile esclusione dalle Coppe per le prossime stagioni, non solo per un anno, ma per diversi anni. Senza dimenticare inoltre che il Barcellona è uno di quei club che ancora tiene vivo, o tenta di farlo, il progetto della Superlega. Insomma, un vero e proprio terremoto. Che potrebbe portare a delle decisioni drastiche.