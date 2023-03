Calciomercato Roma, dalla Francia arriva uno scenario clamoroso che vedrebbe Mourinho prossimo allenatore del PSG. Ecco le condizioni per aprire la pista parigina

Il futuro di José Mourinho appare ancora un’enigma da sciogliere in vista della prossima stagione. Il tecnico della Roma, malgrado il contratto in scadenza nell’estate del 2024, potrebbe lasciare i giallorossi con un anno d’anticipo. Dalla Francia arriva una nuova soffiata sulla pista che porta a guardare alla panchina del PSG per lo Special One. Le condizioni per aprire l’approdo in Ligue 1 del portoghese avrebbero del clamoroso.

La Roma è arrivata alla sosta nazionali con risultati altalenanti, specchio della seconda stagione a guida José Mourinho fin qui. I giallorossi, dopo aver conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, sono caduti di misura nel derby contro la Lazio di Sarri. Sullo sfondo rimane in bilico il futuro del tecnico portoghese alla guida della panchina giallorossa, l’addio potrebbe arrivare a fine stagione qualora l’incontro tra il tecnico e la proprietà Friedkin non dovesse avere esito positivo. Nel frattempo dalla Francia arriva un importante aggiornamento sulla pista che porta a guardare il futuro della panchina del PSG.

Calciomercato Roma, dalla Francia: Mourinho al PSG in caso di vittoria dell’Europa League

Si prevedono mesi caldissimi per il futuro di tante panchine, non solo in Serie A. Se nel campionato italiano appare incerto il destino delle guide tecniche di Juventus, Inter e Milan, in Francia si ragiona sul dopo Galtier in casa PSG. Parallelamente sembra mancare solo l’ufficialità per l’esonero di Antonio Conte al Tottenham.

Su Twitter il giornalista Dani Gil, corrispondente da Parigi per Mundo Deportivo, si è così espresso sulla pista PSG per Mourinho. Il cronista scrive: “Mourinho non ha discusso o negoziato nulla con il PSG. Non ci sono trattative.” Poi apre ad uno scenario che avrebbe del clamoroso: “Tuttavia, se vincesse l’Europa League a Roma, il portoghese prenderebbe in considerazione l’idea di andarsene dopo aver completato un percorso. Solo in quello scenario ci sarebbe la possibilità di allenarsi a Parigi.”