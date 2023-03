Dybala, infortunio in allenamento con l’Argentina: le sue condizioni

La Roma, dopo la sosta per le nazionali, affronterà il Sampdoria in casa. Giallorossi in ansia per Dybala, convocato con l’Argentina.

La Roma, nonostante la sconfitta patita nel derby, resta in corsa per un piazzamento in zona Champions League. I giallorossi, infatti, sono quinti a -1 dal Milan quarto mentre sono 5 i punti di svantaggio nei confronti della Lazio seconda. Un gap, questo, che Paulo Dybala e compagni puntano ad azzerare nelle ultime 11 gare a disposizione.

Il calendario, dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, propone la sfida casalinga contro la Sampdoria reduce dalla vittoria ottenuta ai danni del Verona. Un successo di fondamentale importanza per il gruppo di Dejan Stankovic che si presenterà allo stadio Olimpico con l’obiettivo di continuare a mantenere vivo il sogno di conquistare la salvezza. Un obiettivo complicato, visto che lo Spezia quartultimo è a +9 sui blucerchiati, ma comunque ancora alla portata.

Mourinho, nell’occasione, dovrà fare a meno di diversi titolari. La lista degli indisponibili contiene i nomi di Roger Ibanez (espulso domenica scorsa) e Gianluca Mancini, diffidato ed ammonito. Out anche Bryan Cristante, fermato per un turno dal Giudice Sportivo, e l’infortunato Rick Karsdorp. Assenze pesanti, che obbligheranno il mister originario di Setubal a rivedere il proprio schieramento tattico. Da non escludere, in tal senso, un ritorno della difesa a 4.

Roma, Dybala dolorante in nazionale

Per quanto riguarda il reparto avanzato, è aperto il ballottaggio tra Andrea Belotti e Tammy Abraham scivolato indietro, in queste settimane, nelle gerarchie di Mourinho. La punta scelta verrà sostenuta da Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, uscito malconcio dall’ultima seduta di allenamento con la maglia dell’Argentina.

Il trequartista, stando a quanto riportato da ‘Espn’, ha ricevuto in maniera fortuita una botta da Angel Correa. Dybala, in seguito, si è toccato più volte la spalla destra salvo poi proseguire senza problemi gli allenamenti insieme al resto dei compagni. La Roma può quindi tirare un sospiro di sollievo, in attesa di riabbracciarlo ed avviare la trattativa riguardante il prolungamento fino al 2026. Per lui, in particolare, è pronto uno stipendio da 6 milioni netti con cui il direttore sportivo Tiago Pinto punta ad eliminare la clausola rescissoria da 20 milioni (12 per il mercato estero) presente all’interno del suo contratto.