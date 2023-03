Calciomercato Roma, Abraham scaricato: Mourinho non aspetta più

L’attaccante della Roma in questa stagione non sta rendendo come tutti speravano, ma resta nel mirino di alcuni club per il calciomercato

La scorsa stagione era uno degli attaccanti più importanti dell’intero campionato, mentre in questa annata non sembra neanche più lui. Tammy Abraham sta passando un secondo anno molto particolare qui nella Capitale, dove i tifosi si erano subito abituati ai suoi gol. L’ex punta del Chelsea, infatti, aveva segnato ben 27 reti totali tra campionato e coppe, numeri molto importanti per un giocatore così giovane.

Tra il finale di 2022 e questo inizio di 2023, invece, sono arrivati solo sette gol totali. Uno in Europa League contro l’Helsinki e gli altri sei in campionato. L’ultimo il 4 febbraio contro l’Empoli e da quel giorno Abraham non si è più fatto vedere sul tabellino dei marcatori. Una situazione anomala per il classe ’97 che nonostante tutto è finito nel mirino di alcuni club in vista del calciomercato estivo.

Nonostante la penuria di gol, ci sono alcune squadre inglesi che stanno pensando di riportarlo in Premier League. Una di queste è il Chelsea, che deve sborsare ben 80 milioni per riavere il venticinquenne a Londra. Oltre i Blues, anche il Manchester United sembrava interessato, ma ora ha deciso di puntare profili più interessanti come quello di Harry Kane.

Calciomercato Roma, tre di fila in panchina per Abraham

Nonostante questi estimatori, nella Capitale c’è chi non stravede più per lui. Come riporta il Corriere dello Sport, si tratta di José Mourinho. L’allenatore portoghese, infatti, non ha visto i miglioramenti sperati nel giocatore, che continua a giocare senza trovare la via del gol.

Vista la mancanza di grandi prestazioni, con l’attaccante che spazia molto su tutto il fronte d’attacco senza mai riuscire a rendersi veramente pericoloso, Mourinho gli sta preferendo Andrea Belotti. L’ex attaccante del Torino fino ad ora non ha mai segnato in campionato e questo la dice lunga sulle idee dello Special One. Ora sta a Tammy cercare di riconquistare la fiducia del tecnico dopo che è stato lasciato in panchina in tre match molto importanti.