Calciomercato Roma, c’è Joya per tutti: doppia firma Dybala

La Roma si prepara a blindare Dybala, alla luce dell’ottima stagione vissuta dall’argentino. Il piano del direttore generale Tiago Pinto.

La Roma ha ritrovato il sorriso grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Salisburgo e la qualificazione agli ottavi di Europa League. Adesso il club, oltre a conquistare nuovi successi, proverà a blindare due dei maggiori protagonisti dell’attuale stagione: José Mourinho e Paulo Dybala.

Il tecnico lusitano, in teoria, sarebbe legato ai capitolini al 2024. Per restare nella panchina, però, chiederà ai Friedkin investimenti concreti sul mercato e, soprattutto, conferme in merito al piano triennale di sviluppo concordato proprio con la proprietà statunitense a maggio 2021. L’ultimo incontro tra le parti è avvenuto a settembre e l’attuale silenzio degli imprenditori statunitensi inquieta (e non poco) Mourinho.

Per quanto riguarda l’argentino, la società nell’arco dei prossimi mesi proverà a rimuovere la clausola rescissoria da 20 milioni (12 per il mercato straniero) presente all’interno del suo contratto. L’ex Juventus, infatti, si è ambientato subito al meglio nella realtà giallorossa diventando il leader tecnico della squadra. Per lui, in totale, 12 gol e 7 assist in 23 apparizioni totali a cui vanno poi aggiunte numerose prestazioni di livello mondiale.

Roma, c’è il piano per blindare Dybala

Il feeling con la piazza è scattato subito ed il suo acquisto ha consentito alla Roma di diventare maggiormente competitiva rispetto al passato, accendendo così l’entusiasmo dei tifosi. Un vero e proprio gioiello raro, finito nel mirino della Premier League (lo segue il Manchester United) che il direttore generale Tiago Pinto non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire.

Il manager, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, metterà quindi sul piatto un ingaggio da 6 milioni. Cifre di molto superiori rispetto a quelle attualmente percepite da Dybala (4.5). Un aumento, questo, che consentirebbe di blindare il calciatore e, al tempo stesso, eliminare proprio la clausola rescissoria. Il meeting decisivo andrà in scena più avanti con l’argentino che, nell’occasione, chiederà garanzie tecniche sulle prossime operazioni in entrata del club. Il rapporto che lo lega a Mourinho è forte ma Dybala potrebbe restare nella capitale anche in caso di addio del portoghese. La palla, adesso, passa a Pinto e i Friedkin. Dybala, dal canto suo, si trova bene nella città Eterna. Tanto bene. La sua firma sulla stagione romanista è ben visibile. Ora manca soltanto quella sul nuovo contratto.