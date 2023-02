Calciomercato Roma, addio Dybala con la clausola: trema anche Spalletti

Calciomercato Roma, lo scenario che si affaccia in Serie A fa tremare i giallorossi ed il Napoli di Spalletti. Non solo Paulo Dybala nel mirino a giugno

Il campionato italiano si appresta a vivere la ventiduesima giornata in calendario. La Roma tornerà in campo in trasferta a Lecce, in una sfida importantissima in ottica lotta al piazzamento Champions League. I giallorossi vogliono difendere con le unghie il terzo posto in solitaria in Serie A, mentre il Napoli continua a guidare in solitaria la classifica. Ma c’è uno scenario che fa tremare le due piazze, pronto il maxi assalto in attacco a giugno.

La Serie A è arrivata alla terza giornata del girone di ritorno. In classifica il Napoli continua la sua corsa solitaria al titolo, mentre la Roma vuole blindare il terzo posto che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Le due squadre rischiano però di vedersi saccheggiare l’attacco in vista della prossima finestra di calciomercato estivo. Nel mese di gennaio il divario economico tra Premier League e campionato italiano è stato imbarazzante, e proprio dall’Inghilterra sembra pronto un doppio assalto in vista di giugno. Nel mirino del Manchester United sarebbero finiti i due pezzi pregiati del settore offensivo di Roma e Napoli.

Calciomercato Roma, ten Hag saccheggia la Serie A: Dybala e Osimhen nel mirino

Il Manchester United, guidato in panchina da Erik ten Hag, ha intenzione di saccheggiare la Serie A a giugno. Lo strapotere finanziario della Premier League potrebbe scuotere nuovamente il calcio italiano, provandolo di due campioni fondamentali nelle proprie squadre. I Red Devils avrebbero messo nel mirino un doppio obiettivo che fa tremare José Mourinho e Luciano Spalletti.

Secondo quanto scrive Tuttosport il Manchester United ha intenzione di tentare l’assalto a Paulo Dybala e Victor Osimhen. La chiave di volta per l’attaccante argentino della Roma è rappresentata dalla clausola d’uscita valida per il mercato estero. La Joya fu ad un passo dal vestire la maglia dei Red Devils nel 2019, poi tutto naufragò. Ora ten Hag lo ha messo nel mirino, e la clausola da 20 milioni di euro ingolosisce non poco la società inglese.