Vlahovic e Leao con Mourinho: rivoluzione e poker di addii

Calciomercato Roma, la condizione per il sì: Mourinho si porta anche Vlahovic e Rafael Leao.

In queste settimane, all’ombra del Colosseo, non poche questioni stanno generando attenzione e anche perplessità, alla luce di alcuni passi falsi compiuti dalla squadra nonché di una delusione derby che ha momentaneamente lenito gli entusiasmi per la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

Come sovente evidenziato, però, starà alla bravura di Mourinho cercare di preservare energie e consapevolezza nei propri mezzi, pur facendo i conti con i tanti passi falsi che devono rappresentare a questo punto presupposto per analisi e crescita unisone. A fine campionato, poi, in base a quelli che saranno i responsi del prato verde, sarà possibile comprendere quale sorte spetti a questa squadra e alle sue varie componenti, giocatori e non solo.

Certamente la posizione di Abraham, ad esempio, è annoverabile tra le questioni da affrontare, soprattutto tenendo conto di una resa fin qui non degna delle elevatissime aspettative di inizio anno, incoraggiate dalla presenza di Dybala e dalla bella stagione di circa dodici mesi fa.

Calciomercato Roma, suggestione e gran ritorno al Real Madrid: rivoluzione Mourinho con Leao e Vlahovic

Come noto a tutti, però, altro elemento di grande perplessità e curiosità è anche la posizione di Mourinho, fino a questo momento considerato giustamente il vero leader e top player universale della squadra e, più in generale, della dimensione Roma, sulla quale è riuscito ad avere immediati e palesi effetti, non solo squisitamente sportivi.

Ad un anno dalla scadenza contrattuale, anche per una serie di situazioni legate alle difficoltà del momento, però, un suo possibile addio non è da escludersi. Molto dipenderà, oltre che dai suddetti traguardi, anche dall’atteso e previsto colloquio con i Friedkin e Tiago Pinto, del quale vi abbiamo parlato in questi giorni, alludendo in particolar modo a quel gap di vedute che sembrerebbe attualmente distanziare le due componenti.

Restando in tale ambito, intriga lo scenario restituitoci da El Nacional, a detta del quale Mourinho potrebbe rappresentare un’opzione per il post Ancelotti al Real Madrid, in seguito al sempre più sicuro addio di Carletto a fine campionato. Quello dello Special One sarebbe un importantissimo ritorno, per il quale in Spagna hanno già delineato intriganti e forse troppo suggestivi scenari.

La su citata fonte, infatti, parla di un José intenzionato, in caso di arrivo, ad allontanare giocatori per vari motivi, indipendentemente dall’importanza dei rispettivi nomi. Tra questi, oltre che allo ‘scontato’ Hazard, ci sono anche quelli di Courtois, Carvajal e Benzema. Dalla Serie A, per raggiungere nuovamente quelle vette cui è stato per anni abituato, Mourinho potrebbe invece portare Vlahovic, Leao e Dumfries, alternativa ad una vecchia conoscenza italiana ed ex Real proprio come José, Achraf Hakimi.