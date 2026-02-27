Un giustiziere delle italiane per la Roma: è l’eroe di Champions

Il club giallorosso è sulle tracce dell’attaccante rivelazione della competizione europea

Sfortunatissima ai sorteggi dell’Europa League, la Roma affronterà il Bologna agli ottavi di finale ed è finita nella parte del tabellone con le squadre più forti. La strada verso la finale di Istanbul si presenta piena di ostacoli, ma Gian Piero Gasperini ha già dimostrato di non temere nessuno.

Restando in ambito internazionale, la squadra giallorossa guarda all’Europa anche in ottica calciomercato e diversi profili che stanno disputando la Champions o l’Europa League hanno calamitato le attenzioni di Frederic Massara e del suo staff.

I radar giallorossi sono finiti, in particolare, su un giustiziere dell’Inter in Champions. Si tratta di Jens Petter Hauge del Bodo Glimt. Autore di un gol sia all’andata che al ritorno, l’ala sinistra è stato il protagonista assoluto del trionfo dei norvegesi contro i nerazzurri.

Secondo ‘fichajes.net’, la Roma avrebbe già effettuato i primi sondaggi con l’entourage per riportare in Italia il 26enne. Con 6 gol e 1 assist in 10 apparizioni europee, l’ex Milan ha riscattato le fallimentari esperienze in Serie A e in Germania e vorrebbe provare a riscattare la sua immagine in un campionato importante.