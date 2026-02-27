Sorteggi Europa League: avversaria Roma e tabellone fino alle semifinali | LIVE

Tutte le informazioni in tempo reale da Nyon sul percorso europeo dei giallorossi

Ci siamo. È tutto pronto a Nyon per il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Classificatasi tra le prime otto in classifica nella fase campionato, la Roma è una delle otto teste di serie e giocherà la sfida di ritorno in casa il 19 marzo e l’andata in trasferta il 12 marzo contro una tra Bologna e Genk.

Quello di oggi sarà l’ultimo sorteggio stagionale visto che verrà sorteggiato anche l’intero percorso fino alle semifinali. Nel caso in cui il derby italiano non dovesse esserci agli ottavi, felsinei e giallorossi potranno rincontrarsi solo in finale.

Sorteggi Europa League: ecco le avversarie della Roma

Le sedici squadre qualificate sono suddivise in otto teste di serie (Aston Villa, Betis, Braga, Friburgo, Lione, Midtjylland, Porto e Roma) e otto vincitrici degli spareggi (Bologna, Celta Vigo, Ferencvaros, Genk, Lille, Nottingham Forest, Panathinaikos e Stoccarda).

Ecco il quadro completo degli ottavi, in caso di passaggio del turno, la Roma incontrerà la vincente di Lille-Aston Villa. Urna maledetta per i giallorossi che sono capitati nella parte del tabellone più complicata

Tabellone di destra:

Bologna-Roma

Lille-Aston Villa

Stoccarda-Porto

Nottingham-Midtjylland Tabellone di sinistra:

Ferencvaros-Braga

Panathinaikos-Betis

Genk-Friburgo

Celta-Lione



