Convocati Roma-Juventus: la scelta su Dybala, Hermoso e Soulé

Le scelte sono praticamente scontate dopo l’allenamento di oggi a Trigoria

Manca sempre meno alla scontro diretto per la Champions League contro la Juventus. Mai come questa volta, sfatare il tabù dei big match è di fondamentale importanza per la Roma.

In caso di successo, infatti, i giallorossi si porterebbero addirittura a 7 punti di vantaggio sui bianconeri, scavando un solco ancora più grande tra sé e i torinesi. Anche se mancano ancora 48 ore al fischio d’inizio, ci sono già alcune certezze per quanto riguarda le convocazioni.

Dopo l’allenamento di oggi, oltre ai lungo degenti Artem Dovbyk e Evan Ferguson, appare praticamente inevitabile l’assenza di Mario Hermoso e Matias Soulé, che si sono allenati a parte e, secondo Sky Sport, non saranno convocati.

A meno di clamorose ricadute, Paulo Dybala rientrerà nella lista dei convocati per sfidare la sua ex squadra dopo essersi allenato in gruppo nella mattinata di venerdì a Trigoria.