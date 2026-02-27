Europa League e Serie A: tutti gli orari ufficiali della Roma fino al 22 marzo

UEFA e Lega hanno comunicato date e orari dei prossimi impegni della squadra giallorossa

Prendete agende e smartphone perché ora vi sciorineremo tutte le date e gli orari della Roma fino alla sosta per le Nazionali. Archiviata la delusione per un sorteggio di Europa League a dir poco nefasto, il tifoso romanista può programmare i propri impegni da qui al 22 marzo.

Partiamo proprio dagli ottavi europei, con la gara d’andata in casa del Bologna che si giocherà giovedì 12 marzo alle 18.45, il ritorno all’Olimpico si giocherà invece alle 21 del 19 marzo.

Dopo la sfida contro la Juventus, schedulata domenica 1 marzo alle 20.45, la squadra giallorossa giocherà due volte in trasferta e una in casa. Ecco il piano:

Genoa-Roma domenica 8 marzo alle 18

Como-Roma domenica 15 marzo alle 18

Roma-Lecce domenica 22 marzo alle 18

Da qui a fine marzo, dunque, le sfide della Roma sostituiranno aperitivi e apericena (a men che non vogliate abbinare entrambe le cose) e saranno visibili sia su DAZN che su Sky Sport. Dopo la sfida contro i salentini, ci sarà la sosta per le Nazionali, con l’Italia impegnata nelle semifinali degli spareggi mondiali.