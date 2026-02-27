60 milioni alla Roma per Svilar: sostituto scelto in Serie A

Tutti pazzi per il portierone giallorosso, accostato anche a Inter e Juventus di recente

Miglior portiere in Europa per percentuale di parate e molto spesso decisivo per le sorti della Roma, Mile Svilar è uno dei profili maggiormente apprezzati in Italia e in Europa sul calciomercato.

Sotto contratto fino al 30 giugno del 2030 dopo l’ultimo rinnovo firmato la scorsa estate, il 26enne belga nelle scorse ore è stato accostato all’Inter, ma si è parlato anche di un improbabile scambio con la Juventus. L’unica certezza, al momento, è che il suo nome è finito sul taccuino di diverse big europee.

Tra queste, ci sarebbe anche il PSG, deluso dal rendimento di Lucas Chevalier. Il club francese avrebbe già preparato l’offerta da presentare ai giallorossi, sulla base di 60 milioni di euro più la percentuale sulla futura rivendita.

Una cifra che potrebbe convincere la Roma, che non vorrebbe cedere l’ex Benfica a meno di offerte davvero irrinunciabili. In caso di cessione, nel mirino dei giallorossi ci sarebbe anche Elia Caprile, valutato 25 milioni dal Cagliari. A riportarlo è il sito ‘camelio.it’.