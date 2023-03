Calciomercato Roma, il sogno è svanito subito: tris da capogiro

Calciomercato Roma, in Liga rischia di scatenarsi una vera e propria asta per il suo acquisto: Inter e Juve al tappeto.

In una sessione estiva di calciomercato che si preannuncia sostanzialmente avara di grandi investimenti, soprattutto i club italiani dovranno fare di necessità virtù, provando a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi.

Sotto questo punto di vista il mercato degli svincolati potrebbe schiudere occasioni importanti. La Roma, sotto questo punto di vista, ne sa qualcosa. Uno degli acquisti più importanti della storia recente giallorossa – l’approdo nella Capitale di Paulo Dybala – è avvenuto proprio con queste modalità. E chissà che il GM della Roma non possa nuovamente affondare il colpo per provare a portare un top player in giallorosso a costi relativamente contenuti. Non possono passare inosservate, a tal proposito, le ultime indiscrezioni concernenti il futuro di Roberto Firmino.

Calciomercato Roma, asta in Liga per Firmino: lo scenario

L’attaccante brasiliano del Liverpool ha infatti annunciato a chiare lettere la volontà di non rinnovare il contratto con i Reds in scadenza nel 2023. Ragion per cui immediatamente si è scatenato un vero e proprio tam tam mediatico per capire quale possa essere il futuro di Firmino. Tra i club in lizza ci sarebbe anche la Roma, anche se al momento i giallorossi non hanno ancora affondare il colpo. Al momento l’accostamento Firmino-Roma sembra configurarsi piuttosto come una suggestione.

Stando a quanto trapela dalla Spagna sarebbero altri i club realmente interessati all’acquisto del talentuoso attaccante del Liverpool. Secondo quanto riferito da fichajes.net, ad esempio, Firmino farebbe gola a diversi club iberici. Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona in tempi e modi diversi hanno lanciato segnali di apprezzamento provando ad approfondire il discorso con l’entourage del calciatore. Situazione in evoluzione da monitorare con attenzione nel corso delle prossime settimane.