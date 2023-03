Calciomercato Roma, Modric tra rinnovo e addio: fuori una

Calciomercato Roma, telenovela Modric e nuova decisione presa: l’annuncio sul futuro del centrocampista del Real Madrid fuga ogni dubbio.

Il nome del centrocampista croato ha certamente rappresentato nel corso di queste ultime settimane uno di quelli più caldi sul fronte calciomercato e non solo. A fine stagione, infatti, in casa Real Madrid si assisterà certamente ad una mini rivoluzione, destinata ad allontanare diversi elementi da tempo tra le fila dei Blancos e ormai prossimi al salutare il gloriosissimo club spagnolo.

A partire da Ancelotti, il cui futuro sulla panchina del Real è tutt’altro che scontato e, anzi, potrebbe divenire ennesimo elemento in grado di impattare e inserirsi in quel walzer di panchine che non poche novità potrebbe apportare nei maggiori campionati europei, anche alla luce dei tanti altri cambiamenti che, a partire da Antonio Conte, interesseranno le più nobili realtà del calcio del nostro continente.

Oltre all’allenatore, sono diversi i profili potenzialmente prossimi a salutare Madrid, compreso quel Benzema divenuta onirica suggestione romanista in questi ultimi giorni e, insieme ad Hazard, Asensio o Nacho tra i giocatori che, ad oggi, potrebbero salutare da svincolati.

Calciomercato Roma, Modric e il rifiuto all’Arabia: vuole continuare con il Real Madrid

Ad inserirsi in questa famiglia è poi certamente anche Luka Modric, il cui legame contrattuale con il Real si esaurirà a giugno e la cui posizione rispetto al club di Florentino aveva reso tutt’altro che utopistica una possibile separazione a fine stagione. Questo anche alla luce delle tante avances da lui ricevute e che, in questi ultimissimi giorni, sembravano poterlo destinare al campionato saudita di CR7.

Il suo nomeera stato accostato anche alla Roma, in modo non ardito o pindarico: la presenza di Mourinho (sempre se confermata a fine anno), così come approdi quali quelli di Dybala o Wijnaldum lasciano intendere che i Friedkin, previo rispetto dei giusti presupposti economici, non si lascino spaventare da operazioni di un certo calibro.

Stando a quanto dichiarato dal giornalista spagnolo, José Luis Sanchez, ai microfoni de El Chringuito, però, Modric avrebbe ponderato una decisione. L’approdo in Arabia non lo convince e si sarebbe detto disposto a rinnovare con il Real, senza avanzare pretese di indiscussa titolarità e centralità. Il suo obiettivo è continuare a far bene in Europa e aiutare quel club al quale ha dato tantissimo e che crede di poter ancora aiutare con qualità e caratteristiche ormai universalmente note.