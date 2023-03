Calciomercato Roma, niente rinnovo e addio gratis: doppio sostituto pronto

Calciomercato Roma, addio a costo zero e doppio sostituto già pronto. Lo scenario è delineato, Pinto osserva con interesse.

La pausa attuale per le Nazionali aiuterà certamente ad affrontare con maggiore calma e serenità diverse questioni societarie, congelate durante la da poco conclusasi parentesi di campionato, ricca di impegni anche in campo europeo che hanno portato l’allenatore e il mondo societario tutto a restare unicamente concentrati sulle vicende di campo.

Quest’ultime hanno restituito consapevolezze diverse, esaltando a tratti una piazza che ha assistito alla crescita individuale di diversi elementi nonché al superamento al doppio ostacolo in Europa League che attualmente permette agli uomini di Mourinho di sperare di portare avanti un percorso non iniziato nel migliore dei modi ma poi degnamente proseguito nel corso di questi ultimi mesi.

Anche dopo la sosta, dunque, i tanti impegni porteranno il mondo Roma ad attenzionare con veemenza le questioni squisitamente sportive, con quella più volte citata consapevolezza che il futuro prossimo passi anche dai piazzamenti e i risultati ottenuti nel corso di questo cammino.

Calciomercato Roma, Kamada lascerà l’Eintracht: individuato il doppio sostituto

Sul fronte calciomercato, sono plurimi gli elementi da tenere in considerazione, alla luce delle possibili e in alcuni casi necessarie uscite da concretizzare nel prossimo trimestre. A ciò si aggiunga la necessità di migliorare uno scacchiere apparso non poche volte perfettibile nel corso anche di questo campionato.

Bisognerà, come noto da tempo e come riconosciuto dallo stesso Tiago Pinto, fare i conti però anche con la delicata situazione finanziaria che ‘invalida’ il modus operandi del club, lo scorso anno comunque in grado dia apportare nobilissime modifiche senza spendere molto. Il nome di Dybala, così come quello di Matic, è certamente tra i più emblematici e, come già raccontatovi, sono tutt’altro che da escludersi operazioni del genere anche nei prossimi mesi.

Tra i vari nomi monitorati, anche in casa Roma c’è quello di Daichi Kamada, trequartista dell’Eintracht Francoforte in scadenza contrattuale a giugno. Dopo i tanti tentativi dei tedeschi per convincere il jolly offensivo a rinnovare il contratto, dalla Germania presentano come quasi del tutto delineato il suo futuro.

Secondo Frankfurt Neue Press, infatti, Kamada, così come Ndicka, lascerà il club a fine anno, anche alla luce di un corpo importantissimo di avances giunto nei suoi confronti. Integrando tale informazione con i report di Sport Bild, le penne tedesche osservano come l’Eintracht abbia individuato nella coppia dell’Hoffenheim il binomio adatto per ovviare alla pesante sortita del nipponico.

I nomi sono quelli di Dennis Geiger e Christoph Baumgartner, considerati come sostituiti ideali del qualitativo Kamada, adesso alle prese con una decisione importante e di potenziale svolta per la propria carriera.