Calciomercato Roma, bianconeri rifiutati e un altro ‘no’ alla Premier League. Ha deciso il suo futuro.

I serrati impegni delle scorse settimane hanno certamente portato il mondo Roma a restare concentrato unicamente sulle questioni di campo, congelando momentaneamente le valutazioni di mercato e societarie che rappresenteranno uno degli elementi di maggiore attenzione nel prossimo periodo, sempre con quella più volte citata consapevolezza che i piazzamenti di fine anno potrebbero risultare determinanti da tanti punti di vista.

Questo spiega il motivo per il quale, appunto, la Roma resta concentrata sul prato verde, dal quale sono arrivati responsi e sentenze non proprio felicissime ma che non devono comunque cancellare entusiasmi e consapevolezze nei propri mezzi accumulate fino a qualche tempo fa. Dopo la sosta, la lotta Champions e il cammino europeo entrerà totalmente nel vivo: dopo di che, a partire dal futuro di Mourinho, saranno tanti i nodi da sciogliere.

Calciomercato Roma, doppio rifiuto Soyuncu: ha le idee chiare

La posizione dello Special One rispetto al club dei Friekdin rappresenta una vexata quaestio nonché situazione da affrontare celermente, al fine di continuare a seguire un modus operandi concreto e tempestivo cui ci ha abituato la proprietà texana, distintasi dalle passate gestioni per una grande capacità di tempestiva organizzazione.

Mourinho a parte, saranno tante le questioni da affrontare, comprese quelle relative ad un reparto difensivo che potrebbe vivere non poche novità nel prossimo trimestre estivo. In attesa di una risposta di Smalling, Tiago Pinto e colleghi si guardano intorno, cercando di cogliere papabili occasioni e scenari nei quali inserirsi.

Tra questi, fino a qualche tempo fa, c’era anche quello legato a Soyuncu, difensore in scadenza contrattuale con il Leicester finito nel mirino della Roma. Il centrale turco piace da non poco tempo agli addetti ai lavori e avrebbe ormai deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Lascerà le Foxes a zero e sul suo futuro arrivano importanti aggiornamenti da Relevo.

Soyuncu avrebbe infatti detto di no a Chelsea e Newcastle nelle scorse settimane, fermamente intenzionato a rispettare la parola data a Simeone che da tempo lo corteggia, dopo aver individuato in lui l’elemento più adatto per impinguare le retrovie dell’Atletico Madrid.