Roma-Juventus, assist a sorpresa: firma rimandata, cambia tutto

Calciomercato Roma, dal Portogallo trapelano importanti indiscrezioni in merito al futuro dell’esterno: cosa sta succedendo.

Camaleontica. La Roma di José Mourinho si prepara ad uno degli ultimi step della stagione con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista, ma con la volontà di risollevarsi subito dalla sconfitta patita nel derby. Nel frattempo, però, le voci legate al futuro dello Special One continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Dalla permanenza o meno del tecnico lusitano, poi, si orienteranno le prossime mosse dei capitolini.

Un incrocio di traiettorie che comunque vede già Pinto impegnato a setacciare il mercato alla ricerca di soluzioni intriganti con cui puntellare l’organico. Tra le occasioni che potrebbero materializzarsi per il GM della Roma figura anche l’acquisto di un terzino sinistro, soprattutto se l’addio di Spinazzola dovesse diventare realtà nel corso delle prossime settimane. La Roma non ha alcuna intenzione di svendere uno dei calciatori più in crescita dell’ultimo periodo. Se dovesse arrivare un’offerta, però, se ne riparlerebbe. In questo filone vanno inserite le ultime voci riguardanti il futuro di Alex Grimaldo, profilo che da tempo piace alla Roma e per il quale Pinto ha avviato dei sondaggi esplorativi.

Calciomercato Roma, intrigo Grimaldo: rinnovo congelato

Il terzino mancino del Benfica, legato alle “Aquile” da un contratto in scadenza nel 2023, non ha ancora apposto la sua firma sull’eventuale prolungamento con il club lusitano. Rui Costa si sta spendendo in prima persona per riuscire a trovare la fumata bianca in tempi relativamente brevi. Il Benfica sarebbe pronto a corrispondere a Grimaldo un contratto da oltre due milioni di euro netti a stagione, a cui aggiungere dei bonus e un eventuale premio alla firma. Un vero e proprio sforzo per i portoghesi che, però, non dovrebbero capitalizzare il blitz decisivo nelle prossime settimane.

Stando a quanto riferito da O’Jogo, infatti, alla luce dei numerosi impegni nazionali ed internazionali che vedranno protagonista la compagine di Schmidt, il Benfica avrebbe deciso di congelare momentaneamente ogni discorso riguardante il rinnovo di Grimaldo. Trapela ancora ottimismo sulla buona chiusura dell’affare; tuttavia il fatto che i portoghesi non suggellino l’intesa con il proprio esterno con la firma, potrebbe fornire un assist importante ai tanti club interessati al calciatori. Ricordiamo che per Grimaldo, oltre alla Roma, si sono fatte avanti anche Juventus, Inter, Napoli, Milan, Barcellona oltre a diversi club inglesi.