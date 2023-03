Batticuore Morata: il domino lo ‘consegna’ alla Roma

Calciomercato Roma, c’è Morata nel mirino dei giallorossi per la prossima stagione. L’effetto domino lo potrebbe regalare a Mourinho

C’è Morata nel mirino della Roma secondo le informazioni riportate da calciomercatoweb.it. Sì, l’attaccante spagnolo adesso all’Atletico Madrid ed ex Juventus, potrebbe anche tornare in Italia la prossima stagione. Sta giocando poco, in questa seconda parte di annata, con la maglia dei Colchoneros.

Anche per via dell’esplosione di Silva, e allora ecco che potrebbe decidere di lasciare la capitale spagnola per ritornare in quel campionato che conosce, anche perché la moglie, come sappiamo, è italiana, ed ha degli interessi economici nel nostro Paese. Insomma, la soluzione si potrebbe trovare.

Calciomercato Roma, per Morata è sfida al Milan

E in Italia ci sarebbe la Roma pronta a capire se ci sono i margini di una possibile operazione. E magari avvicinare di nuovo Dybala al compagno di reparto quando i due erano alla Juventus. Anche perché dentro i giallorossi la situazione relativa ad Abraham ancora non è del tutto chiara, e una partenza del centravanti inglese non è del tutto da escludere.

Ma occhio, perché su Morata ci potrebbe anche essere e pure molto forte l’interesse del Milan di Maldini. Pioli infatti alla fine di questa stagione potrebbe perdere Leao che ancora non ha rinnovato e una soluzione potrebbe essere appunto quella di cercare di riportare Morata in Italia. Insomma, l’idea c’è, da parte di entrambe, e si aspetta a quanto pare solamente quello che potrebbe essere un cenno del giocatore.